A2 femminile. Pisani promuove la Cbf Balducci: "Con Perugia mi è piaciuta»

"Non avevo mai visto la Cbf Balducci dal vivo e ho scoperto una buona squadra, che può dire la sua e ha buoni terminali d’attacco". È quanto dice l’ex pallavolista Giulia Pisani che ha commentato la partita contro Perugia nella diretta di Rai Sport. "Le umbre – aggiunge – non sono entrate in partita a differenza di quanto era successo con Scandicci, ma di ciò deve essere dato atto a Macerata che è sempre stata sul pezzo, a parte il terzo set quando un po’ è sparita". Ma c’è anche qualcosa da migliorare e su cui coach Lionetti dovrà lavorare. "Direi la ricezione, la seconda linea può crescere con Bonelli che spesso ha messo in gioco Decortes e le schiacciatrici in posto 6 dove possono dare fastidio". C’è un altro aspetto emerso nella gara. "Si tratta di una squadra – spiega Pisani – che si aiuta tanto, ha grosse individualità come Decortes che ha fatto molto bene, ma ci sono anche altre giocatrici di valore".

L’opposta Clara Decortes ripercorre la gara. "Siamo partite aggressive nei primi due set, come fatto altre volte, nel terzo sono tornati un po’ i “fantasmi“ delle scorse partite". Però nel quart set qualcosa è cambiato. "Siamo state molto brave – spiega la giocatrice – a rientrare in campo con la giusta mentalità, a lottare su ogni palla e a ritrovare serenità, perché sappiamo giocare e lo abbiamo dimostrato. Sono molto orgogliosa della squadra, della prestazione e dell’aggressività messa in campo. Abbiamo sbloccato una situazione che ci stava condizionando, e questo ci dà una grande spinta a livello mentale".

Soddisfatta anche la palleggiatrice Asia Bonelli. "Questa vittoria – dice – ci serviva. Arrivava dopo due gare in cui avevamo mancato il successo per un soffio, e perdere così fa male, anche se l’animo del gruppo non si era mai realmente abbassato. Questa vittoria ci dà fiducia e ci aiuta a capire che, quando riusciamo a fare il nostro gioco, possiamo mettere in difficoltà le avversarie e dimostrare che ci siamo anche noi". Finalmente le maceratesi hanno vinto la prima gara. "Era una partita che volevamo davvero tanto vincere, e alla fine – conclude Bonelli – è arrivata: è un passo importante per il nostro percorso".

Oltre alla vittoria c’è stato qualcosa che ha reso felice coach Valerio Lionetti. "Le ragazze – spiega – sono state eccezionali nel trovare soluzioni, nel darsi una mano e nel fare piccoli aggiustamenti sia tecnici che mentali. Difendere così tanto e con questa intensità significa esserci davvero con la testa e avere grande motivazione. Per me, come allenatore, questa è la cosa che coinvolge di più: vedere una squadra che aiuta se stessa, che sostiene le compagne, lo staff e l’allenatore".