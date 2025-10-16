A2 maschile. "Banca Macerata Fisiomed, sono ottimista per il futuro»

C’è la gara a Catania in cima ai pensieri della Banca Macerata Fisiomed: lunedì sarà dato il via al campionato di A2 di volley maschile e oggi la squadra di Romano Giannini sosterrà un allenamento congiunto con Terni (A3) per un’ultima occasione di verifica prima dello start della stagione. Sabato scorso i maceratesi hanno disputato a Siena un test vinto dai locali 3-1. "Abbiamo giocato alla pari contro una delle favorite per la vittoria finale – sottolinea il dg Italo Vullo – e ciò fa ben sperare per il futuro. Il risultato è stato negativo però abbiamo condotto il match per lunghi tratti e siamo lì, con i migliori, e oltretutto abbiamo anche ampi margini di miglioramento individuali e di squadra". A ciò si aggiunga che deve inserirsi al meglio Zelev, rientrato da poco dalla Bulgaria dopo l’esperienza ai Mondiali. "Lo abbiamo mandato subito in campo per fare minuti assieme ai compagni, poi si inserirà al meglio nel gioco di squadra anche se i progressi si vedono giorno dopo giorno". E lunedì ci sarà il debutto a Catania. "Sarà un avversario complicato, giocano in casa – avverte Vullo – e vorranno mettersi in evidenza in una gara che nasconde più di un’insidia, come del resto qualsiasi partita del campionato". Ma adesso a Macerata si pensa alla formazione etnea. "Hanno un buon organico con lo schiacciatore Luka Basic, l’espertissimo Leonel Marshall, l’opposto nigeriamo che Nwachukwu (alto 2 metri e 15) che ha giocato in A2 a Mondovì, in Turchia e in Europa; il capitano Carmelo Gitto. Si tratta di una formazione da affrontare con molta attenzione in un campionato il cui livello si è alzato ancora".

Sta per completarsi il cammino della squadra maceratese intrapreso a fine agosto perché da lunedì si comincerà a fare sul serio. "Durante la strada – osserva Vullo – la squadra è migliorata, in preparazione i singoli si sono espressi a corrente alternata con prestazioni condizionate dalla preparazione, ma ora i carichi di lavoro saranno alleggeriti e quindi i giocatori avranno maggiore lucidità raggiungendo così la condizione per un rendimento costante di qualità. Sono contento e ottimista per quanto visto pensando a cosa Banca Macerata Fisiomed potrà far vedere in futuro".