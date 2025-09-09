A2 maschile. Banca Macerata Fisiomed, il 17 a Fano il primo test

La rinnovata squadra Banca Macerata Fisiomed disputerà alle 19.30 di mercoledì 17 al Palasport Allende di Fano il primo allenamento congiunto della stagione contro la Essence Hotel Fano. La società maceratese ha ufficializzato gli impegni per prepararsi al via del campionato di A2 di volley maschile fissato per il 19 ottobre a Catania.

Altra tappa di avvicinamento al campionato sarà rappresentato dal triangolare di Isernia in programma nel pomeriggio di sabato 20 settembre, i biancorossi affronteranno la Spike Devils Campobasso (A3) e la Virtus Aversa (A2). Martedì 23 alle 16 all’Eurosuole Forum confronto di lusso contro la Cucine Lube Civitanova.

La squadra maceratese è stata profondamente rinnovata e ha bisogno di diversi momenti di confronto per presentarsi pronta al via della stagione. Sono stati così programmati altri test: contro San Giustino (27 settembre alle 16, in casa), a Macerata ci sarà il pomeriggio di sabato 4 ottobre il tradizionale Memorial Furiassi-Valenti con Fano e Pineto, poi altri momenti di verifica contro la Emma Villas Codyeco Lupi Siena, squadra da affrontare in casa (8 ottobre) e in trasferta (11 ottobre).

"Sono molto contento e curioso. Le novità sono tante – dice il presidente Gianluca Tittarelli – e questo rappresenta uno stimolo per tutti. La guida tecnica è cambiata, la squadra – fatta eccezione per due elementi – è stata rinnovata, con tanti giovani del territorio molto interessanti. Ci sono poi giocatori importanti, alcuni inseguiti da anni, che siamo sicuri sapranno dare il loro contributo. Vederli per la prima volta in biancorosso sarà un grande motivo di vanto e orgoglio. Ci sono gli ingredienti per una stagione entusiasmante: aspettiamo ora gli allenamenti congiunti e l’inizio del campionato per capire di che pasta siamo fatti. Sono convinto che faremo un buon lavoro: tutti sono arrivati qualche giorno prima del raduno, questa motivazione è un segnale eccellente".

È aperta la campagna abbonamenti, informazioni sui social di Pallavolo Macerata e sul sito della società www.pallavolomacerata.it.