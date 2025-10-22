A2 maschile. Banca Macerata Fisiomed vittoriosa a Catania: "Un passo avanti rispetto ai test estivi»

Parte col botto la Banca Macerata Fisiomed che in trasferta batte Catania 2-3 (28-26, 21-25, 21-25, 25-21, 10-15) nella prima giornata dell’A2 di volley maschile. "Sono rimasto sorpreso – confida Romano Giannini, coach dei maceratesi – perché nei test non eravamo stati così lucidi nelle gare da battaglia, quelle punto a punto. Ma non solo, abbiamo fatto bene anche al servizio con Novello al terzo set che ha spaccato la gara e nel tie break quando siamo stati molto efficienti".

La squadra maceratese è partita con il piede giusto, per di più vincendo in trasferta e contro Catania che si presenta ai box come una delle protagoniste della stagione. "È indispensabile – spiega – fare gare da battaglia per potere vincere in trasferta e vedendo il primo turno ci sono stati tanti bracci di ferro anche negli altri campi".

Occhi puntati su Rusi Zelev, il vice campione del mondo ha effettuato pochi allenamenti con la squadra. "A me – spiega Giannini – è piaciuto per l’attitudine ai fondamentali, magari gli manca il campo per l’amalgama con i compagni. Il ragazzo è rimasto sempre concentrato in tutti i fondamentali".

Novello e Karyigin si sono fatti valere sotto rete firmando rispettivamente 28 e 26 punti. "Macerata dispone di due bocche di fuoco e a Catania hanno fatto anche qualche straordinario, più di quanto chiesto, dimostrando di valere il ruolo di leader negli attacchi di palla alto".

Macerata ha conquistato la vittoria al termine di una partita ben giocata. "Abbiamo giocato bene, forse avremmo potuto fare meglio al centro. Positivo comunque l’apporto dalla panchina con gli ingressi di Becchio e Diaferia che hanno fatto la loro parte".

La vittoria sale le aspettative verso la squadra di Macerata. "Dobbiamo concentrarci al match contro Ravenna, oramai la prova a Catania è acqua passata. Abbiamo un roster importante, un nuovo allenatore e la possibilità di fare meglio dello scorso anno. Ora pensiamo al Ravenna che è un avversario complicato che ha vinto con Porto Viro recuperando due set".

E naturalmente c’è da crescere, fare un altro step rispetto alla prova di Catania. "Possiamo fare meglio su tutto, ma il fondamentale dove dobbiamo crescere è il muro e continuare a lavorare su servizio e ricezione".

L’Mvp Marco Novello parla del match: "Abbiamo cercato di mettere in campo tutta la grinta che avevamo e ci siamo riusciti. La chiave del match? Siamo rimasti sempre sul pezzo, concentrati, abbiamo giocato tutti i palloni e credo che alla fine questo ci abbia premiato"

Banca Macerata Fisiomed: Fabi, Novello 28, Pedron 3, Garello, Fall 9, Diaferia 1, Ambrose 5, Zhelev 14, Karyagin 26, Becchio, Gabbanelli (L1). NE: Talevi, Dolcini (L2).