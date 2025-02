A2 maschile. Banca Macerata, trasferta a Brescia. Serve un’impresa

C’è da spingere, non ha alternative la Banca Macerata Fisiomed impegnata nella lotta per la permanenza nell’A2 di volley maschile. E oggi c’è da spingere più che mai perché dall’altra parte della rete c’è Brescia, i lombardi giocano in casa e stanno lottando per conquistare il primo posto che dista un solo punto.

Si gioca la decima giornata di campionato, Macerata alle 17.30 è chiamata all’impresa così come è riuscita in altre occasioni quando ha affrontato le big del campionato come Prata di Pordenone, Aversa, Catania e Siena. La squadra di coach Maurizio Castellano si presenta con l’obiettivo di muovere la classifica per allontanarsi dalle zone calde. Oggi è indispensabile una prestazione di maturità contro un avversario di valore: è necessaria una squadra che batta in modo incisivo e sappia gestire quelle 2-3 situazioni che possono cambiare il volto del set e della partita.

Il programma della giornata di A2. L’anticipo: Smartsystem Essence Hotels Fano – Evolution Green Aversa 2-3 (22-25 25-20 25-22 24-26 12-15). Oggi alle 16: Conad Reggio Emilia – Abba Pineto; Delta Group Porto Viro – OmiFer Palmi. Alle 17.30: Tinet Prata di Pordenone – Cosedil Acicastello; Emma Villas Siena – Campi Reali Cantù; Gruppo Consoli Sferc Centrale-Banca Macerata Fisiomed; alle 18: MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Consar Ravenna.

Classifica. Prata di Pordenone 48; Brescia 47; Ravenna 46; Aversa 44; Cuneo 37; Acicastello 36; Siena 34; Pineto 32; Fano 31; Cantù 27; Banca Macerata Fisiomed 25; Porto Viro 24; Reggio Emilia 19; Palmi 15