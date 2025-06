A2 maschile. Bara Fall resta al Banca Macerata Fisiomed: "Io e la società insieme per crescere ancora»

La Banca Macerata Fisiomed riparte dal centrale Bara Fall, dalla sua grinta e determinazione dimostrate nelle due stagioni nel capoluogo coronate dalla vittoria dell’A3 e dalla salvezza nell’A2. Coach Giannini e la società si augurano che questo sia solo un punto di partenza per continuare a crescere e migliorarsi insieme. "Sono contento – ha detto il giocatore – di essere ancora a Macerata, ho deciso di rimanere per continuare il percorso di crescita e, nel frattempo, migliorare insieme con la società. Spero davvero si possa fare un bel campionato. D’altronde, ogni anno è a sé e dovremmo arrivare in palestra per lavorare giorno dopo giorno per migliorare. Non ho ancora avuto occasione di sentire il nuovo coach, ma sono certo che si lavorerà benissimo".

Bara Fall, nato a Dakar (Senegal) nel 1997, ha trovato nell’Italia la seconda casa fin da subito. Le sue prime esperienze nel nostro Paese risalgono già alla stagione 2013/2014, quando entra a far parte del settore giovanile dell’ex Copra Volley Piacenza. Prosegue poi il percorso di crescita in Emilia-Romagna, a Ongina, per approdare successivamente nella pallavolo professionistica: prima in A2 a Tuscania, poi in A3 con la WiMore Parma. È proprio in quell’anno che attira l’attenzione dello scouting maceratese. Le aspettative su di lui erano alte, ma il ragazzo ha saputo confermarsi anche in biancorosso, dimostrando tutta la sua forza e valore, meritandosi la maglia numero 10 anche per la prossima stagione. Del resto, i numeri parlano chiaro: 954 punti realizzati in carriera in Serie A, con 264 muri vincenti all’attivo. Nei giorni scorsi la società aveva annunciato la conferma del libero Simone Gabbanelli, per il quale la stagione alle porte sarà la nona a Macerata.