A2 maschile. Domani è l’ora della Banca Macerata Fisiomed: "Squadra da amalgamare giorno per giorno»

Domani pomeriggio la Banca Macerata Fisiomed inizierà a gettare le basi per l’A2 di volley maschile. Nelle prossime settimane i giocatori disputeranno dei test in vista del debutto in vista del campionato a Catania il 19 ottobre. "Sono molto emozionato e carico – spiega il coach Romano Giannini – e non vedo l’ora di iniziare, per me è come ripartire dopo quattro anni di assistant coach". Il tecnico si sofferma sulla rosa. "È stato un mercato propositivo, siamo stati fortunati e capaci di farlo prima delle altre società. Obiettivi? Non mi sento di dire quali possano essere le aspettative. Dobbiamo disputare i test, le prime gare ufficiali e da lì potremo capire cosa possiamo fare". Il tecnico svela il lavoro delle prossime settimane. "All’inizio ci sarà una grossa attenzione sulla parte fisica. Occorre mettere tutti sulla stessa linea a livello fisico per poter poi sperimentare le loro capacità tecniche sulle mie varie richieste, specie per quello che sarà il gioco di squadra. È una squadra nuova da amalgamare allenamento dopo allenamento, amichevole dopo amichevole: per questo, ne abbiamo organizzate sei, che rappresentano un numero cospicuo. Voglio che i ragazzi costruiscano un gioco di squadra in funzione delle caratteristiche di chi la compone, senza pensare al risultato, anzi. Qualora ci sia una vittoria dimenticarla in fretta e pensare alla partita successiva e nella stessa maniera tenere anche il giusto atteggiamento positivo, qualora per caso le cose non dovessero andare per il verso giusto". Il tecnico guarda le altre formazioni. "Il livello del campionato è altissimo: oramai molte squadre sono esperte della categoria, si sono rinforzate e lo vogliono vincere".

La rosa del Banca Macerata Fisiomed è formata dagli opposti Marco Novello e Davide Diaferia; dai centrali Bara Fall, Ionut Ambrose, Tommaso Fabi; dai palleggiatori Matteo Pedron e Alessandro Becchio; dagli schiacciatori Rusi Zhelev, Denis Karyagin, Alessandro Talevi, Nicolò Garello; dai liberi Simone Gabbanelli e Diego Dolcini.