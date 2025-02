A2 maschile. Esame per Macerata, arriva Aversa

Guai a fermarsi e la Banca Fisiomed ne è consapevole perché occorre sempre muovere la classifica per garantirsi la permanenza nell’A2 di volley maschile. Certo, Aversa non è uno di quegli avversari facili, si pensi che i campani nell’ultimo turno hanno interrotto la striscia di successi di Ravenna con un netto 0-3, ma alle 18 di domani servirà davanti al proprio pubblico un’altra impresa dei maceratesi come quando hanno battuto la capolista Prata di Pordenone, la corazzata Catania e costretto Brescia al tie break.

I maceratesi si sono rimessi in carreggiata dopo i 7 punti conquistati nelle ultime quattro gare, ma adesso c’è da insistere. I quattro punti di vantaggio sulla Conad Reggio Emilia, attualmente penultima e in zona retrocessione, rappresentano un bottino preziosissimo da conservare e, se possibile, incrementare dato. Nonostante ben consapevoli del valore dell’avversario, i biancorossi sono super concentrati sul match: fare punti significherebbe provare ad allungare ancora sulle dirette inseguitrici mettendo loro ulteriore pressione.

Non sarà facile, ma con il livello e la continuità mostrati nell’ultimo periodo è lecito aspettarsi una grande prova: affermarsi due volte di fila per la prima volta in stagione sarebbe solo la ciliegina che meriterebbe. "La vittoria a Cantù – sottolinea lo schiacciatore Tommaso Ichino – ci ha dato una sicurezza ulteriore per affrontare una squadra di alta classifica come Aversa. Noi abbiamo voglia di riscatto rispetto alla gara di andata, consapevoli che ora fare punti è molto importante. Vogliamo soprattutto dimostrare che non siamo la squadra che la classifica descrive".