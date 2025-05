A2 maschile. Il centrale Ambrose sta per firmare con Macerata

È in dirittura d’arrivo la trattativa tra il centrale Ionut Ambrose e Banca Macerata Fisiomed per il campionato di A2 di volley maschile. Il giocatore, nato a San Severino nel 2004 e alto 210 cm, ha indossato nell’ultima stagione la magia della Wow Green House Aversa, nella precedente si è messo in mostra con il Cus Cagliari (A3) risultando tra i migliori mettendo a segno 175 punti e 12 ace. Si tratta di un giocatore cresciuto nel vivaio della Lube. Nel reparto ci sarà anche il confermato Bara Fall, mentre l’altro giocatore che rimarrà della passata stagione è il libero Simone Gabbanelli. Secondo il sito Ivolleymagazine.it il bulgaro Rusi Zhelev, classe 2001, alto 200 cm, proveniente dal Beroe 2016 è destinato a Macerata.

Le altre novità sono l’opposto Marco Novello, classe 2002, che nell’ultima stagione si è fatto valere a Cantù (A2) dove ha firmato 482 punti. Si tratta di un giocatore che a Macerata si conosce bene perché le strade si sono incrociate anche in A3 in occasione della finale playoff contro Mantova. La regia sarà affidata a Matteo Pedron, classe 1992, nell’ultima stagione a Padova, si tratta di un gioctore che conosce molto bene l’A2 per averla frequentata a lungo. Un palleggiatore esperto e un opposto di valore indicano gli obiettivi di una stagione di alto livello per Banca Macerata Fisiomed che in panchina avrà Romano Giannini, nelle ultime stagioni secondo alla Lube.

Lorenzo Monachesi