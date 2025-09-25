A2 maschile. Il ds Vullo su quanto visto a Civitanova: "Macerata si è dimostrata una squadra viva»

"Nelle amichevoli abbiamo vissuto momenti altalenanti, com’è normale in questo periodo, però nel complesso le indicazioni sono state confortanti". Italo Vullo, diesse della Banca Macerata, tira le somme dopo i primi test in vista del campionato di A2 di volley maschile. L’ultimo i biancorossi l’hanno effettuato a casa della Lube , vincitrice 3-1. "Affrontare un simile avversario – spiega – è tutta un’altra cosa rispetto, per esempio, a qualsiasi altra occasione. Sono differenti gli stimoli, l’approccio mentale ed è fondamentale, specie per un gruppo giovane come il nostro che deve ancora costruirsi quella mentalità vincente che fa la differenza". Quando si gioca contro la Lube non mancano di certo gli stimoli. "Contro la squadra di Medei ho visto una squadra in palla, viva, con tanta voglia di fare bene. Si notava la volontà di mettersi in mostra, anche perché — pur mancando alcuni titolari — c’erano giocatori di Superlega, stranieri di altissimo livello, e diversi ragazzi interessanti della Lube in prestito. Quindi per noi c’erano tutte le condizioni per fare bene... e direi che l’abbiamo fatto". Il 28 agosto i maceratesi hanno iniziato a lavorare. "La prima settimana è stata piuttosto leggera, quasi interlocutoria. Di fatto, sono solo tre settimane che stiamo lavorando davvero sul campo. Abbiamo già messo giù alcuni punti fermi, qualche certezza, e questo è importante". Coach Giannini in questa fase non può contare sul bulgaro Zhelev, impegnato in nazionale al Mondiale. "È un’assenza che pesa perché Zhelev sarà l’uomo d’equilibrio della squadra, il punto di riferimento in campo, e sarà prezioso anche per aiutare Karyagin, che sta crescendo e sta salendo di condizione, come del resto tutti gli altri". Vullo è soddisfatto del lavoro di coach Romano Giannini. "Sta dimostrando grande professionalità, tanto impegno, e si è confermato una persona squisita, oltre che — come sapevamo — un ottimo allenatore".