A2 maschile. "Macerata a Cantù brava a cogliere l’attimo giusto»

"Siamo stati bravi a sfruttare al tie break i loro momenti di pausa che ci sono per ogni formazione". Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed, commenta la vittoria al quinto set a Cantù che ha permesso di agganciare i lombardi all’undicesimo posto dell’A2 di volley maschile. I maceratesi, con Klapwijk (foto) autore di 25 punti, si erano portati sullo 0-2 e si sperava che alla fine potessero arrivare 3 punti. "Magari avremmo potuto essere più cinici nel terzo set non consentendo a loro di alzare la testa, però si devono riconoscere i meriti dell’avversario che ha iniziato a difendere tantissimo". Nell’ultimo turno ci sono state quattro vittorie esterne su otto gare. "Il più sorprendente è stato il netto successo (0-3) di Aversa, che domenica giocherà da noi, a casa della capolista Ravenna". Anche in fondo alla classifica le squadre riescono a muovere la classifica. "È quanto ho detto alla squadra la settimana scorsa, ora non conta chi si affronta ma pensare a se stessi e a fare il meglio. Guardiamo pure la classifica ma non il calendario: ogni gara ha una storia a sé, tutti hanno punti deboli e di forza". Il punto è evitare le ultime due posizioni che portano in A3: Palmi ha 15 punti, Reggio Emilia 17, Macerata e Cantù sono a 21. "La classifica - conclude Vullo - dice pure che sono coinvolte Porto Viro (23 punti), sebbene si sia rinforzato, e Fano (24) nella lotta per evitare le ultime due posizioni quando mancano sei turni alla fine".