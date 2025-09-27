A2 maschile. "Macerata, con San Giustino un’altra occasione di crescita»

Altra tappa di avvicinamento al campionato di A2 di volley maschile per la Banca Macerata Fisiomed. Alle 17 di oggi la squadra maceratese ospiterà il San Giustino (A3) per un allenamento congiunto. "Noi – sottolinea Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed – dobbiamo continuare nel percorso di crescita avviato il 28 agosto per arrivare pronti al via del campionato". Alle 20.30 di lunedì 20 ottobre i maceratesi faranno visita al Catania, ma ora c’è da pensare a crescere sotto ogni aspetto. "Stiamo lavorando per migliorare la qualità della battuta, sulla fase break e sugli altri fondamentali". In questa fase coach Giannini non può contare su Zhelev, da un lato c’è la soddisfazione di avere in squadra un giocatore che fa parte della nazionale bulgara impegnata al Mondiale, ma dall’altra il tecnico deve forzatamente rinunciare a una pedina importante in una fase delicata della stagione. "Siamo contenti per Zhelev, anche se si ritarda l’inserimento di una pedina fondamentale negli ingranaggi del gioco. Si tratta di un pallavolista capace di garantire equilibrio in ricezione e in difesa: insomma, quel giocatore in grado di far quadrare il cerchio e con lui in campo anche gli altri dovrebbero migliorarne il rendimento". Il bulgaro ha fatto sapere di arrivare a Macerata appena finiti gli impegni del Mondiale. Per il resto la squadra sta crescendo considerando che questa fase è anche caratterizzati da alti e bassi per una condizione fisica non ottimale. "Novello contro la Lube ha fatto vedere di che pasta sia fatto dopo un avvio in sordina, il palleggiatore ha mostrato le sue qualità e una valida distribuzione del gioco". Oggi c’è il test con il San Giustino. "Si tratta di una formazione che si presenta in A3 con un organico di valore. Ecco perché si tratta di un buon test che dovremo affrontare con concentrazione". È vero che mancano tre settimane al via, ma l’inizio della stagione presenta non poche insidie perché al debutto a Catania seguirà la partita interna con Ravenna. "In Sicilia ci attende una gara complicata – conclude Vullo – e lo stesso possiamo dire a da noi quando riceveremo Ravenna, è un calendario insidioso, ma in fondo è un campionato dove tante realtà possono ambire a un ruolo d’alta classifica".