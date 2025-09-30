A2 maschile. "Macerata da applausi. È la strada giusta»

"Il test con San Giustino ha detto che stiamo lavorando nel modo giusto". Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed, guarda all’allenamento congiunto con gli umbri, squadra di A3, vinto dai maceratesi 3-1 (25-17 25-23 20-25 25-21). "Ci sono stati momenti di ottima pallavolo - aggiunge – e i giocatori stanno dando buone risposte. Tutto ciò ci spinge a lavorare sodo per farci trovare pronti al via dell’A2 tra tre settimane". Non mancheranno altri momenti di verifica. "Sabato ospiteremo il memorial Valenti Furiasse, un triangolare con Pineto e Fano". Sarà un’altra occasione per valutare i progressi della squadra che il 28 agosto ha iniziato a gettare le basi per la stagione. "Siamo soddisfatti, abbiamo alternato momenti alti e bassi ma è normale in questa fase della preparazione. C’è ancora da lavorare per migliorare su determinati aspetti". Il dg scende nei particolari. "Dobbiamo crescere nella ricezione e già contro San Giustino abbiamo avuto buoni riscontri considerando che loro battono bene, occorre trovare una maggiore fluidità in certe fasi di cambio palla e migliorare in battuta perché troppo altalenanti". La squadra ha affrontato la preparazione senza Zherev, il bulgaro impegnato ai Mondiali. "A giorni sarà a Macerata, fisicamente è a posto, magari avrà bisogno di un riposo mentale, ne parleremo al suo arrivo assieme al coach". Il club conta molto sul giocatore capace di dare equilibrio alla squadra. "Sul piano fisico sta benissimo, il punto è verificare quanto riuscirà a inserirsi in queste settimane nei meccanismi di squadra". Dylan Leoni, coach in seconda dei maceratesi, tira le somme alla fine del test contro San Giustino. "La prestazione è stata positiva, con ottime risposte dal roster".