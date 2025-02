A2 maschile. "Macerata, devi essere cinica. La classifica va migliorata»

"Le ultime partite ci hanno detto che riusciamo a fare bene in tutti i campi, ma non basta perché la classifica deve essere migliorata". Maurizio Castellano, coach della Banca Macerata Fisiomed, parla della gara di domani alle 17.30 a Brescia che mette di fronte squadre alla ricerca di punti per differenti obiettivi: i lombardi, attualmente secondi, per la promozione e i maceratesi per la salvezza nel torneo di A2. "Il campionato – aggiunge il tecnico – ha dimostrato che ogni volta può dare dalle sorprese". Ed ecco il consiglio del coach ai giocatori. "Dobbiamo cercare di essere più incisivi in battuta e gestire meglio quei due-tre palloni a set che tante volte ci scappano, questo è uno degli aspetti più importanti: essere cinici nei momenti importanti". Brescia presenta una formazione di assoluto valore con un mix di esperienza e freschezza giovanile, che le ha permesso di raggiungere la seconda posizione in classifica (47 punti). I lombardi possono contare sull’esperto regista Tiberti, sul fuoriclasse Cavuto e sul libero Hoffer, un organico di valore che merita pienamente di lottare per la promozione fino alla fine. "Loro – osserva Castellano – possono contare su giocatori di esperienza, di categoria superiore e sono abituati a giocare partite difficili. È un bello stimolo affrontare simili giocatori perché ti metteranno sempre alla prova, dovremo essere bravi nella gestione dei palloni che ci concederanno". Macerata è reduce da tre vittorie di fila e sa quanto sia importante nelle ultime quattro partite cercare di muovere sempre la classifica. Ogni match dovrà essere affrontato con determinazione per ottenere il massimo. I 6 punti di vantaggio sulla penultima costituiscono un buon margine ma non è ancora sufficiente considerando che Banca Macerata Fisiomed è attesa da un calendario pieno di insidie.