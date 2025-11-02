A2 maschile. Macerata di scena a Pineto. Giannini: "Pronti a dare battaglia»

"Pineto è partito fortissimo e gioca in casa dove può contare sul sostegno di un pubblico sportivo ma molto numeroso". Romano Giannini (foto), coach della Banca Macerata Fisiomed, è proiettato alla gara di oggi alle 16 in Abruzzo dove si gioca il terzo turno di A2 di volley maschile. "Affrontiamo un avversario – spiega – che ha vinto le prime due gare senza perdere nemmeno un set, che ha vinto anche tante partite nei test estivi dove ha mostrato quella sicurezza che ha ora trasferito in campionato". I numeri parlano chiaro sulla forza del Pineto che si è presentato ai nastri di partenza con un organico più che rodato. "Più o meno sono gli stessi dell’anno passato, in più hanno aggiunto giocatori del calibro dello schiacciatore Allik e dell’opposto Krauchuk. Due rinforzi di altissimo livello che si fanno apprezzare anche in battuta". In generale il Pineto è una formazione che batte molto bene e i maceratesi dovranno essere bravi in ricezione. "Si tratta di un fondamentale che alleniamo costantemente, siamo in crescita e io confido sulla mia squadra che partita dopo partita farà di tutto per migliorare sotto diversi aspetti". Sul valore di Pineto non possono esserci dubbi, ma anche Banca Macerata Fisiomed si è fatta valere vincendo contro Catania e Ravenna. "Vero, però giochiamo a casa loro e i 1.500 spettatori, sempre molto corretti, si fanno sentire dando quel qualcosa in più ai locali. A ciò aggiungiamo che possono contare su un ottimo organico tanto da essere tra i candidati per la vittoria finale". Le vittorie hanno trasmesso fiducia ai maceratesi. "C’è molto entusiasmo e ci siamo allenati bene in settimana. La squadra è carica, sa perfettamente quanto sia importante questa sfida e daremo battaglia facendo leva sui nostri punti di forza". In queste gare il carattere non è mancato alla squadra di Giannini. "Abbiamo battagliato contro tutti dimostrando personalità e voglia di esaltarsi, c’è da continuare su questa strada". La settimana è stata anche utile per il bulgaro di integrarsi nei meccanismi, il giocatore si è inserito per ultimo nella formazione essendo stato impegnato ai Mondiali. I 10 set fin qui giocati da Macerata hanno contribuito ad alzare le statistiche della squadra. Ecco allora che in testa alla classifica dei punti segnati c’è lo schiacciatore bulgaro Denis Karyagin, 52 punti all’attivo, lo scorso anno in Turchia con il Fenerbahce.