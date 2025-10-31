A2 maschile. Macerata, esame a Pineto: "È una delle big del campionato»

Gli esami non finiscono mai e ne sa qualcosa Banca Macerata Fisiomed che alle 16 di domenica farà i conti con Pineto che, assieme ad Aversa, guida la classifica a punteggio pieno del campionato di A2 di volley maschile dopo due giornate. Gli abruzzesi hanno fatto il pieno in casa contro Siena (3-0) e a Porto Viro (0-3). "In estate – sottolinea Italo Vullo, direttore generale del Banca Macerata Fisiomed – avevo indicato Pineto come una delle favorite essendo una squadra costruita con intelligenza e senza badare a spese, lo avevo detto in tempi non sospetti". Insomma un avversario tosto per la formazione allenata da coach Romano Giannini che dovrà continuare a esprimersi al meglio. "Giocare bene – avverte Vullo – è indispensabile non solo contro Pineto, ma anche contro qualsiasi avversario perché altrimenti si corre un rischio elevato di rimanere a mani vuote considerando la competitività del campionato". Gli abruzzesi si presentano con una squadra di qualità. "Hanno ottimi battitori in salto, il palleggiatore sa far girare bene la squadra, Trillini è un ottimo centrale, l’opposto Krauchuk è tra i migliori in assoluto in quel ruolo. Ma il Pineto è formato da ottimi giocatori in ogni ruolo e non ha punti deboli". Alla partita ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. "È un palazzetto dove ci saranno mille persone che si fanno sentire, oltretutto posizionati a ridosso dei giocatori: sarà una bolgia". Banca Macerata Fisiomed è partita con il piede giusto in stagione vincendo al tie break contro Catania e Ravenna. "Mi aspetto – dice Vullo – che i ragazzi continuino a lavorare come stanno facendo in palestra e che ognuno metta sempre un qualcosa in più e quel qualcosa sommato a quello degli altri dà tanto. Noi siamo sereni, tranquilli e se disputiamo buone gare possiamo giocarcela contro chiunque altrimenti si perde". In estate le due squadre si sono incrociate anche in un memorial. "Ma quei test – riflette Vullo – lasciano il tempo che trovano perché la loro unica finalità è far giocare i ragazzi, il resto non conta nulla perché molto dipende dal tipo di preparazione svolto". La squadra maceratese è destinata crescere perché i tanti volti nuovi si integrano così al meglio.