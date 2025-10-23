A2 maschile. "Macerata lucida nei momenti chiave»

"Siamo partiti con molta grinta mantenendola sempre ad alti livelli se non in qualche momento: è un bel segnale". Marco Novello, opposto della Banca Macerata Fisiomed nato nel 2002 a Treviso, è stato tra i protagonisti della vittoria al tie break a Catania dove ha firmato 28 punti nel primo turno di A2 di volley maschile. "La chiave del successo – aggiunge – è stata la lucidità nei momenti chiave attraverso un lavoro di squadra".

Coach Romano Giannini è rimasto sorpreso dalla prestazione offerta sotto alcuni aspetti dopo avere visto i test estivi. "Sono due cose diverse, è differente lo spirito della partita – sottolinea Novello – dove la spinta emotiva è tutta un’altra cosa".

Novello, lo scorso anno a Cantù (A2) e in precedenza a Mantova (A3), si è fatto valere nell’arco della gara soffermandosi sul momento più significativo della sua prestazione. "Il terzo set quando ho infilato una serie di battute incisive". La squadra resta con i piedi per terra nonostante la vittoria al tie break sul campo del quotato Catania. "Siamo all’inizio del percorso e ci attendono molte altre sfide, affronteremo squadre interessanti per cui c’è da rimanere coi piedi per terra e continuare a spingere sempre più, poi si vedrà".

Novello si è fatto sentire sotto rete. "Non mi aspettavo di realizzare 28 punti nel match d’esordio, un po’ sono sorpreso perché non si sa mai cosa attendersi al debutto". E adesso c’è da dare continuità confermando quanto fatto vedere in Sicilia. "Questi momenti – spiega Novello, al primo anno a Macerata – si devono vivere con serenità, senza pensare a quanto fatto ma continuare a spingere in palestra per fare ancora meglio".

La squadra è stata profondamente rinnovata e l’obiettivo è arrivare al momento in cui tutti in campo parlano la stessa lingua tecnica. "Questo è un lavoro che non finisce mai, la pallavolo è uno sport di squadra e non si può dire ora siamo a posto sotto quel punto di vista, ma c’è solo da lavorare sempre anche sotto quell’aspetto".

In estate si è celebrato il matrimonio tra Macerata e Novello. "È da un paio di anni che ci giriamo attorno e finalmente è stato trovato l’accordo". Ed ecco il bilancio dei due mesi maceratesi. "Sono trascorsi molto bene, ho trovato un ambiente caloroso – conclude Novello – dove si lavora con profitto. La società è ben attrezzata, la struttura è funzionale e ci sono quindi le premesse per esprimersi al meglio".