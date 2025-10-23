Acquista il giornale
  1. Home
  2. Volley
  A2 maschile. "Macerata lucida nei momenti chiave»

L’opposto Novello sul match vinto all’esordio a Catania: "Non abbiamo fatto nulla, adesso testa al Ravenna".

di LORENZO MONACHESI
23 ottobre 2025
Marco Novello

"Siamo partiti con molta grinta mantenendola sempre ad alti livelli se non in qualche momento: è un bel segnale". Marco Novello, opposto della Banca Macerata Fisiomed nato nel 2002 a Treviso, è stato tra i protagonisti della vittoria al tie break a Catania dove ha firmato 28 punti nel primo turno di A2 di volley maschile. "La chiave del successo – aggiunge – è stata la lucidità nei momenti chiave attraverso un lavoro di squadra".

Coach Romano Giannini è rimasto sorpreso dalla prestazione offerta sotto alcuni aspetti dopo avere visto i test estivi. "Sono due cose diverse, è differente lo spirito della partita – sottolinea Novello – dove la spinta emotiva è tutta un’altra cosa".

Novello, lo scorso anno a Cantù (A2) e in precedenza a Mantova (A3), si è fatto valere nell’arco della gara soffermandosi sul momento più significativo della sua prestazione. "Il terzo set quando ho infilato una serie di battute incisive". La squadra resta con i piedi per terra nonostante la vittoria al tie break sul campo del quotato Catania. "Siamo all’inizio del percorso e ci attendono molte altre sfide, affronteremo squadre interessanti per cui c’è da rimanere coi piedi per terra e continuare a spingere sempre più, poi si vedrà".

Novello si è fatto sentire sotto rete. "Non mi aspettavo di realizzare 28 punti nel match d’esordio, un po’ sono sorpreso perché non si sa mai cosa attendersi al debutto". E adesso c’è da dare continuità confermando quanto fatto vedere in Sicilia. "Questi momenti – spiega Novello, al primo anno a Macerata – si devono vivere con serenità, senza pensare a quanto fatto ma continuare a spingere in palestra per fare ancora meglio".

La squadra è stata profondamente rinnovata e l’obiettivo è arrivare al momento in cui tutti in campo parlano la stessa lingua tecnica. "Questo è un lavoro che non finisce mai, la pallavolo è uno sport di squadra e non si può dire ora siamo a posto sotto quel punto di vista, ma c’è solo da lavorare sempre anche sotto quell’aspetto".

In estate si è celebrato il matrimonio tra Macerata e Novello. "È da un paio di anni che ci giriamo attorno e finalmente è stato trovato l’accordo". Ed ecco il bilancio dei due mesi maceratesi. "Sono trascorsi molto bene, ho trovato un ambiente caloroso – conclude Novello – dove si lavora con profitto. La società è ben attrezzata, la struttura è funzionale e ci sono quindi le premesse per esprimersi al meglio".

© Riproduzione riservata

