A2 maschile. "Macerata può fare punti anche con le big»

"La vittoria su Porto Viro ci ha dato un po’ più di serenità, anche se purtroppo abbiamo regalato il primo set e questo ha poi un prezzo". Italo Vullo (nella foto), dg del Banca Macerata Fisiomed, commenta la vittoria al tie break su Porto Viro, uno degli scontri diretti nella A2 di volley maschile. Il nono turno di ritorno non ha sciolto definitivamente i dubbi su quali saranno le due retrocesse. "Adesso – osserva Vullo – Fano non rischia nulla dopo la vittoria a Palmi che invece vede ridottissime le speranze di rimettersi in gioco".

Nel prossimo turno Banca Macerata Fisiomed farà visita a Brescia, seconda forza del campionato, mentre Porto Viro giocherà a Palmi. "Sono rimaste quattro gare e noi dovremo vedercela con le più forti: in trasferta con Brescia e con la capolista Prata di Pordenone, in casa contro Cuneo e Ravenna". In questo momento è inutile fare tabelle perché entrano in gioco tantissime variabili. "Dobbiamo pensare solo a noi stessi, sarà durissima a Brescia che l’altro giorno è stata sconfitta ad Aversa". E proprio i maceratesi hanno battuto Aversa, e prima ancora Prata di Pordenone, Siena, Catania e costretto Brescia al tie break. "Siamo una squadra che può vincere contro chiunque giocando alla pari, ma nel finale ci sarà da soffrire. Abbiamo infilato tre vittorie di fila, non è mai facile riuscirci, e tirare fuori quel carattere mostrato più volte in campo senza abbatterci se, per esempio, domenica dovessimo perdere perché in casa possiamo fare punti contro Cuneo e Ravenna".