A2 maschile. "Macerata, una gara che vale la stagione»

"Per noi è un’altra finale per rimanere in A2". Niels Klapwijk, opposto della Banca Macerata Fisiomed, pensa alla sfida di domani alle 18 contro Ravenna nell’ultima gara di regular season "Spero – aggiunge – che i tifosi vengano a sostenerci perché abbiamo bisogno di loro più che mai". Macerata ha 28 punti, ha agganciato Cantù e mantenuto le tre lunghezze di vantaggio su Reggio Emilia (25). Ciò significa che la salvezza è raggiungibile facendo punti contro Ravenna, ma qualora ciò non dovesse accadere, i biancorossi potrebbero mantenere la categoria anche se Cantù non dovesse fare punti o Reggio Emilia non dovesse vincere 3-0 o 3-1. Retrocedono le ultime due: Palmi è in fondo e adesso c’è da sapere chi sarà la penultima. La vittoria di sette giorni fa a casa della leader Prata di Pordenone è stata più che un toccasana e ora nella squadra c’è il desiderio di ripetere l’impresa. "Sapevamo che a Prata – ricorda Klapwijk – sarebbe stata una partita molto difficile, ma esserci riusciti prendendo tre punti dimostra che abbiamo carattere. In quel match abbiamo giocato con il cuore, senza paura". Ora si pensa al match contro Ravenna e a ripetere quanto fatto in altre occasioni contro le big. "Non possiamo sperare negli aiuti dagli altri campi, ecco perché ci serve un altro punto per blindare la salvezza. Dobbiamo avere fiducia, ma rimanere umili".

IL programma di domani alle 18: Aversa-Cuneo; Reggio Emilia-Siena; Banca Macerata Fisiomed-Ravenna; Fano-Prata di Pordenone; Catania-Porto Viro; Brescia-Cantù; Pineto-Palmi. Classifica: Prata, Brescia 53; Ravenna 51; Aversa 48; Cuneo 46; Siena 43; Catania 39; Pineto 35; Fano 31; Porto Viro 30; Banca Macerata Fisiomed, Cantù 28; Reggio Emilia 25; Palmi 15.