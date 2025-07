A2 maschile. Novello alla Banca Macerata Fisiomed: "Arrivo in una squadra che punta in alto»

Adesso c’è anche l’ufficialità: Marco Novello è il nuovo opposto di Banca Macerata Fisiomed. Si tratta di un giocatore che lo scorso anno a Cantù (A2) ha messo a terra 482 palloni in 93 set risultando il quarto assoluto nella classifica dei punti totali. Il giocatore classe 2002 approda nelle Marche per la sua quinta stagione in A, la seconda in A2 dopo tre ottime in A3. La carriera inizia in Veneto, nelle giovanili del Treviso, quindi Tinet Prata di Pordenone dove vince Coppa Italia A3 e l’A3, poi veste le maglie di Belluno e Mantova, dove, nella stagione 2023/2024, disputa una finale promozione mozzafiato proprio contro la Banca Macerata Fisiomed. Nell’ultima stagione a Cantù ha confermato tutto il suo valore.

"Essere l’opposto di una formazione che vuole puntare in alto comporta molte responsabilità, è il bello e il difficile di questo ruolo. Cercherò di trasformare tutto ciò in motivazioni per dare sempre il 100%, assieme ai compagni. Sono quattro anni di fila che affronto Macerata tra A3 e A2, l’ho sempre trovata una squadra ottima, combattiva e con tanta voglia di vincere. Ho accettato la proposta anche perché molte persone che conosco hanno giocato per questa società, e tutti mi hanno raccontato di aver vissuto bei momenti".

Il giocatore pensa allo spareggio promozione quando era un giocatore di Mantova. "Mi ricordo bene quel match point. È stato un momento significativo per la mia crescita, anche se ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Resterà comunque impresso nella mia memoria. Anche senza aver vinto il campionato, siamo riusciti a scrivere una bella pagina per la squadra e Mantova: un ricordo che porterò sempre con me".

Ma adesso c’è da pensare al futuro. "Ho tanta voglia di lavorare, di mettermi in gioco e dare il massimo per la squadra. Spero – conclude Novello – di riuscire a portare grinta e un pizzico di simpatia. Il mio augurio? Vedere il palazzetto di Macerata pieno di tifosi a sostenerci il più spesso possibile.