A2 maschile. Pedron: "Macerata è pronta per la battaglia a Pineto»

"A Pineto sarà un’altra battaglia in cui dovremmo alzare ulteriormente il livello di gioco". Matteo Pedron, palleggiatore del Banca Macerata Fisiomed, è già proiettato a domani quando alle 16 si giocherà a Pineto la terza giornata dell’A2 di volley maschile. "Ci attende – aggiunge – sono una squadra molto completa che esprime un’ottima pallavolo in tutti i fondamentali". Di fronte ci saranno formazioni partite con il piede giusto: gli abruzzesi sono a punteggio pieno senza avere perso nemmeno un set, i maceratesi hanno battuto al tie break Catania e Ravenna. Non è mai facile conquistare punti in Abruzzo: i maceratesi non sono riusciti a portare la gara al tie break nelle ultime tre partite giocate in trasferta contro Pineto, il bilancio totale nei sette precedenti vede cinque vittorie dei locali e due dei biancorossi. Un mese fa questa formazione ha giocato a Macerata dove ha vinto il memorial Furiassi-Valenti, ma adesso è campionato e il discorso è diverso. Pineto da sempre è una formazione di carattere, improntata sulla difesa e su un gioco spumeggiante. La regia è affidata alle mani di Catone, molto abile ad attivare le bocche di fuoco Allik, Krauchuk e Di Silvestre. Fari puntati anche sulla coppia esperta Trillini-Zamagni al centro e sulla solidità del libero Marazzini.

I successi su Catania e Ravenna hanno aumentato la fiducia nei giocatori maceratesi che si sono allenati con il morale alle stelle e con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime due giornate. "Come inizio campionato – spiega Pedron – non ci possiamo assolutamente lamentare per i risultati. Sono due vittorie che fanno bene al morale della squadra e dei tifosi, due tie break in cui abbiamo dimostrato che, nonostante le difficoltà, abbiamo sempre mantenuto lucidità e voglia di combattere". Ma adesso il pensiero è rivolto alla gara di domani a Pineto. "Sappiamo – conclude Pedron – che sarà difficile, ma noi ci proveremo in tutti i modi".

Il maceratese Stefano Trillini, centrale di Pineto, è atteso da un derby. "Macerata – dice – è un’ottima squadra. Li abbiamo affrontati in pre campionato, quindi siamo consapevoli che sarà una gara tosta, ma possiamo giocarcela. La classifica? Mi piace tantissimo, anche se per ora in realtà conta poco però dobbiamo cercare di restare tra le prime. L’obiettivo è quello di far bene. Noi ce la metteremo tutta per restare dove siamo".

Gli arbitri saranno Michele Marconi e Marco Pernpruner. Per i tifosi, la partita sarà visibile, previa registrazione gratuita, sulla piattaforma di Dazn Italia.