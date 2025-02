A2 maschile. Sanfilippo: "Macerata è pronta per il rush finale»

"Il calendario ci propone squadre di alto livello nelle ultime quattro gare, ma possiamo fare bene". Gabriele Sanfilippo, centrale della Banca Macerata Fisiomed, commenta il rush finale a cui la squadra cerca quei punti per garantirsi la salvezza nel campionato di A2 di volley maschile. "Abbiamo mosso la classifica – aggiunge – battendo Siena e Aversa, abbiamo dimostrato di potere battere chiunque e allora possiamo ottenere dei risultati positivi anche nelle ultime quattro partite. Dobbiamo spendere bene tutte le energie rimaste".

Domenica la squadra di coach Castellano farà visita al Brescia che sta lottando per la promozione. "Loro – osserva Sanfilippo – costituiscono una formazione che punta alla vittoria finale. Brescia ha il vantaggio di giocare in casa ma noi ci presentiamo all’appuntamento dopo avere centrato tre vittorie di fila".

I lombardi hanno dei punti di forza. "Il palleggiatore Tiberti abbina qualità ed esperienza, è un giocatore che non sbaglia la scelta e poi hanno altri elementi di valore". Macerata ha avuto un differente rendimento: ha fatto fatica e ha anche perso contro avversari che occupano le zone di bassa classifica, mentre ha battuto le big. "Contro le squadre di vertice – spiega – c’è la consapevolezza che eventuali momenti difficili siano giustificati dal valore degli avversari, quindi si ha meno pressione a differenza degli scontri diretti. Scendere in campo con maggiore serenità è un valore aggiunto".

È rimasto un mese in cui si dovrà dare tutto. "Ci aspettano quattro squadre forti contro cui dovremo spendere tutte le energie nella consapevolezza che anche un punto può fare la differenza".

In queste gare ci sarà da fare ancora meglio di sempre e soprattutto migliorare. "Innanzitutto – conclude Sanfilippo – al servizio, dovremo sfruttare al meglio la battuta in salto per evitare che Tiberti possa avere comodamente la palla in mano, poi essere ancora più efficaci nel muro difesa, avere quella astuzia in più in attacco facendo il colpo giusto: contro le big c’è da prestare attenzione a ogni fondamentale".