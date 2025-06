A2 maschile, tesserato uno schiacchiatore. Il bulgaro Zhevi a Macerata: "Qui potrò crescere ancora»

La Banca Macerata Fisiomed ha annunciato di avere tesserato lo schiacciatore bulgaro Rusi Zhelev, 23enne alto 197 cm. Si tratta della prima esperienza in Italia, ma il suo talento non è passato inosservato a coach Blengini che lo ha convocato come libero per la prima fase della Volleyball Nations League, la massima competizione internazionale itinerante per nazionali. Un traguardo che certifica il valore di uno schiacciatore destinato a diventare una delle punte di diamante del nuovo roster biancorosso.

"Giocherò – ha detto Zhelev – come libero per l’estate con la nazionale. Nel primo torneo di Vnl, io e l’altro libero ci siamo divisi i compiti (di ricezione e difesa, ndr) nella prima settimana. Anche se non è il mio ruolo naturale e queste sono state le mie prime partite con la ‘maglia diversa’, farò tutto ciò che serve per aiutare la squadra, in qualunque modo possibile".

Non c’è solo la pallavolo Zhelev porta avanti una carriera da ingegnere civile: una scelta impegnativa ma lungimirante, che gli garantirà maggiore sicurezza nel futuro. "Mi svegliavo alle 5 per guidare fino a Sofia, dove seguivo le lezioni universitarie per l’intera giornata. Tornavo a casa e mi preparavo per l’allenamento delle 19.30 con la squadra. Ripetere questa routine ogni settimana è stato difficile".

Il giocatore parla del suo ruolo e di cosa l’ha spinto a Macerata. "Sono uno schiacciatore, in quel ruolo si fa un po’ di tutto in campo. Sono un giocatore completo, che dà tutto e lotta fino all’ultima palla. Ho giocato a lungo in Bulgaria, ma credo che il livello del campionato italiano sia diverso. Penso che la prossima A2 sia paragonabile alla Superlega bulgara: sarà un’ottima occasione per crescere e maturare ancora. Ho scelto Macerata perché mi ha offerto quanto cercavo: una squadra di livello superiore rispetto alla mia precedente, ambiziosa, con possibilità di giocare, un buon allenatore e ottimi compagni di squadra. L’obiettivo è vivere una stagione piena di risultati importanti, con partite dure, ma memorabili".