A2 maschile. Tittarelli: "Macerata ha giocato bene contro Aversa»

"Ero tranquillo, anche quando stavamo sotto 0-2, perché vedevo la squadra giocare bene contro un avversario forte". Gianluca Tittarelli (foto), presidente del Banca Macerata Fisiomed, parla della vittoria interna contro Aversa, quarta forza dell’A2 di volley maschile. "Innanzitutto - aggiunge - sono contento perché abbiamo aggiunto 2 punti in classifica e poi perché si notano i continui miglioramenti. La squadra ha dimostrato di poter esprimere un bel gioco quando è tranquilla". Ma è un successo che vale più di 2 punti. "Ha dato sicurezza e quella consapevolezza di sé, ma ha anche fornito altre certezze, iniettato altra fiducia. È stata una vittoria arrivata in casa, contro una squadra forte e ben costruita, davanti a un bel pubblico".

Banca Macerata Fisiomed ha battuto formazioni d’alta classifica mentre ha sofferto con quelle realtà in lotta per la permanenza nella categoria. "Contro le big - spiega il presidente - scatta un meccanismo particolare, si è come liberi mentalmente e in quei casi si esprime un gioco migliore, mentre magari non si ha questo atteggiamento quando si affrontano formazioni che stanno lottando come te per la salvezza". I 2 punti conquistati contro Aversa non hanno permesso alla squadra di fare un significativo passo avanti in classifica, c’è ancora da lottare. "È un campionato equilibratissimo in cui tutti possono vincere con chiunque. Per esempio nell’ultimo turno Pineto ha perso in casa con Cantù. Ecco, il cammino di questo campionato ci ha insegnato che possiamo fare affidamento solo su noi stessi, sulle nostre forze".

E sabato alle 20.30 la squadra di coach Castellano è chiamata a una partita dal peso rilevante perché riceverà la Delta Group Porto Viro in un match tra formazioni che hanno 23 punti e devono respingere i tentativi di risalire la china delle ultime due, cioè Reggio Emilia e Palmi.