A2 maschile. Tittarelli: "Macerata, vogliamo la salvezza con le unghie e con i denti»

"Sono rimaste due gare in cui dovremo fare quanto non abbiamo fatto in campo contro Cuneo". Gianluca Tittarelli (foto), presidente del Banca Macerata Fisiomed, spiega cosa chiede alla squadra per centrare la salvezza nell’A2 di volley maschile dopo la sconfitta interna con Cuneo. "Occorre scendere in campo – spiega – convinti dei propri mezzi, di potere sfoderare una prova maiuscola. La società chiede di mettercela tutta per fare vedere che siamo attaccati alla salvezza con i denti e le unghie". Cuneo è tornato a casa con 3 punti dopo avere disputato una prova impeccabile. "Abbiamo affrontato un avversario che effettivamente ha giocato bene, mentre noi non siamo stati bravi e concentrati, penso alle tante battute sbagliate, non riuscendo a mostrare quel gioco sviluppato con altre big. C’era una bel pubblico, era l’occasione per fare punti e sperare nella permanenza nell’A2".

I maceratesi si sono fatti valere con alcune big del torneo, ma hanno sbagliato quelle partite dal valore doppio per chi lotta con l’obiettivo della salvezza perdendo gli scontri diretti con Palmi, ora già retrocessa, e con Reggio Emilia. "La nostra situazione – dice Tittarelli – è figlia di un cammino in stagione in cui ci sono state fasi esaltanti ma anche di momenti in cui abbiamo perso gare mentre in quelle occasioni avremmo dovuto fare risultato".

Retrocedono in A3 le ultime due in classifica, Palmi è ultima mentre è aperta la lotta per evitare il penultimo posto. Domenica Banca Macerata Fisiomed sarà di scena a casa della capolista Prata di Pordenone e chiuderà la stagione nel match interno contro il quotato Ravenna, mentre Reggio Emilia, che accusa 3 punti dai maceratesi, giocherà a casa di un Palmi retrocesso, e nell’ultima giornata ospiterà Siena.