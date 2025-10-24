A2 maschile. Vullo: "Macerata attesa da un Ravenna ambizioso»

"La vittoria a Catania ha lasciato la consapevolezza che è giusto il lavoro portato avanti". Italo Vullo, dg del Banca Macerata Fisiomed, sul successo nel match di esordio nell’A2 di volley maschile. "La squadra – aggiunge – sta crescendo, Zelev si sta inserendo nei meccanismi, dalla panchina abbiamo avuto un importante apporto come con Becchio. Dobbiamo continuare così, ma sappiamo di non avere fatto nulla e che ci attende un cammino lungo, però le sensazioni sono positive". A Catania si è visto che c’è una differenza tra test e gare ufficiali dove sono riuscite quelle giocate in cui si è stentato durante la preparazione. "Negli allenamenti congiunti – spiega – conta solo mettere in pratica certe situazioni perché così si è agevolati quando serviranno in campionato. Nei test magari si forza su qualche fondamentale perché non succede nulla in caso di errore, in partita è tutta un’altra storia". Ma ora c’è da pensare alla gara contro Ravenna in programma alle 18 a Macerata. "Sono forti i romagnoli anche se sulla carta mi appare una squadra più debole di quella passata, comunque di ottimo livello. Hanno in Russo un palleggiatore abile sul piano tattico e in battuta, non hanno più l’opposto Guzzo (ora al Cisterna in SuperLega) che non è facile sostituire, come posti 4 hanno Zlatanov e l’ex Valchinov, al centro sono competitivi come come l’anno scorso. È una squadra che batte molto bene e noi dovremo essere impeccabili in ricezione". Dopo l’exploit del debutto ecco una gara che può assumere un valore comsiderevole. "Ha la stessa importanza di tante altre, dobbiamo muovere la classifica e c’è curiosità di vedere Valchinov che l’anno scorso ho portato in Italia: un ragazzo – conclude Vullo – che si è fatto ben volere ma speriamo di batterlo".