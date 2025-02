A2 maschile. Vullo: "Macerata battuta a Brescia per due momenti di sbandamento»

"Resta l’amaro in bocca perché da Brescia siamo tornati a mani vuote nonostante la buona prestazione". Italo Vullo, dg del Banca Fisiomed, tira le somme dopo la gara disputata a casa della seconda forza dell’A2 di volley maschile. "Abbiamo dimostrato di potere giocare alla pari contro un’avversaria molto forte, per di più a casa loro e di fronte a una bella cornice di pubblico, purtroppo - spiega - un paio di momenti di sbandamento ci sono costati caro".

Il dg si sofferma sul match giocato in Lombardia. "Magari abbiamo difeso poco, ma per il resto abbiamo fatto una buona gara in tutto, peccato quei due momenti di sbandamento che non ci hanno permesso di muovere la classifica". Però, a tre turni alla fine, si è ridotto il margine di vantaggio in classifica: è terzultima con 25 punti e Reggio Emilia ne ha 22, oramai Palmi è retrocessa: scendono di categoria le ultime due.

"Il peso della classifica - spiega Vullo - è sempre lo stesso. Sapevamo che gli altri avrebbero potuto vincere, ma dobbiamo renderci conto che tutto dipende solo da noi. È vero che abbiamo un calendario complicato, ma abbiamo la possibilità di muovere la classifica e lo abbiamo dimostrato in più occasioni nella stagione".

Porto Viro ha vinto con Palmi e Reggio Emilia ha battuto Pineto. "Non dobbiamo guardare questi aspetti, oramai Palmi è retrocesso e quindi chi l’affronta trova un avversario meno motivato e Porto Viro ci ha vinto interrompendo una lunga serie di sconfitte. Noi dobbiamo pensare a giocare bene le gare interne con Cuneo e Ravenna perché abbiamo le qualità per fare punti e riprendere le avversarie".