A2 maschile. Vullo: "Macerata ha colto a Siena una vittoria molto pesante»

"La vittoria a Siena è arrivata per i progressi su alcuni fondamentali: la squadra ha battuto e ricevuto bene, la distribuzione di Marsili è stata molto buona". Italo Vullo (foto), dg del Banca Macerata Fisiomed, commenta il primo successo esterno della formazione nell’A2 di volley maschile. "Una vittoria fondamentale – aggiunge – e dal pesante peso specifico. Abbiamo visto concretizzarsi sul campo il lavoro in palestra". L’exploit è stato necessario considerando che il fanalino di coda Palmi e la penultima Reggio Emilia hanno mosso la classifica. "I risultati – osserva Vullo – hanno di fatto allargato la lotta per la salvezza". E domenica c’è un’importante occasione ricevendo Reggio Emilia, penultima a 4 punti dai maceratesi. "In caso di vittoria da 3 punti li staccheremmo e potremmo avvicinarci a chi ci precede in classifica". A Siena la squadra ha perso il primo set. "Vero, però c’era un qualcosa di diverso rispetto alle altre volte quando abbiamo sfiorato la vittoria: si vedeva una Banca Macerata Fisiomed più lucida, che non accusava l’errore ed ecco perché siamo rimasti ottimisti essendoci la consapevolezza di potere fare l’impresa. La vittoria del secondo set ha confermato quelle sensazioni". A un certo momento coach Castellano ha gettato nella mischia Dimitrov, l’ultimo arrivato. "Da troppo poco tempo è da noi e deve inserirsi, però può darci una mano così come la panchina con gli ingressi di Ferri e Pozzebon". Da oggi testa a Reggio Emilia. "Dobbiamo mantenere questa concentrazione e lavorare sugli errori. La vittoria ci regala un sorriso che ci permette di allenarci ancora meglio".