A2 maschile. Vullo: "Macerata senza alternative. C’è da fare punti contro Cuneo»

La Banca Macerata Fisiomed deve muovere la classifica contro un avversario di valore come Cuneo ed ecco che la gara casalinga delle 18 di oggi acquista un valore enorme per avvicinarsi alla salvezza nell’A2. "Loro – spiega Italo Vullo, dg della formazione maceratese – sono già nei playoff e aspirano a conquistare una migliore posizione in classifica. Noi abbiamo assoluto bisogno di punti, quindi dovremo giocare bene e soprattutto entrare subito in partita perché non possiamo permetterci di regalare l’avvio di ogni match all’avversario, come successo in altre occasioni". Non è quindi solo un discorso tecnico. "Sotto quel profilo abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti, anche contro le big, però dobbiamo avere il giusto approccio al match".

Cuneo può contare su una rosa di assoluto valore essendosi presentata ai blocchi di partenza per disputare un campionato da protagonista assoluta. "Hanno in Sottile – spiega Vullo – un palleggiatore molto bravo ed esperto, al centro Codarin e Volpato sono molto forti, in posto 4 sono bravi, il libero ha giocato a lungo in SuperLega e l’opposto è Pinali, campione del mondo". Con simili premesse la battuta sarà determinante per cercare di complicare agli avversari la costruzione del gioco. "Fondamentale, dobbiamo fare in modo da staccare il palleggiatore – spiega Vullo – altrimenti tutto si complica di più. Il nostro palleggiatore Marsili dovrà inoltre essere abile consentendo ai compagni di entrare in partita". C’è un altro aspetto su cui Vullo fa forza. "A parte il match d’esordio, in casa abbiamo sempre fatto punti". E questo aspetto è fondamentale quando mancano tre giornate alla fine, con due gare interne (Cuneo e Ravenna ) e una in trasferta a casa della leader (Prata di Pordenone).