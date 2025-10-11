A2 volley maschile. "Macerata, voglio progressi in battuta e ricezione con Siena»

"Mi aspetto di fare meglio al servizio e in ricezione dell’altro giorno per prepararci all’esordio in campionato di lunedì 20 a Catania". Romano Giannini, coach della Banca Macerata Fisioned, parla del test di oggi alle 17.30 al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno dove i maceratesi troveranno di fronte ancora l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Si ripete il test dell’altro giorno finito sul 2-2, ma è indubbio che questi momenti siano funzionali al match di esordio in campionato. "È un’opportunità – spiega il tecnico – per limare le ultime cose per farci trovare pronti al debutto quando saranno in palio punti pesanti".

Banca Macerata Fisiomed si presenta al via al completo dopo l’arrivo di Rusi Zhelev, impegno ai Mondiali con la Bulgaria che ha conquistato l’argento. "Sul piano umano è come se fosse con noi da tempo, su quello tecnico invece c’è solo da lavorare e ce la stiamo mettendo tutta perché questo inserimento sia più veloce possibile". Siamo in dirittura di un lungo lavoro avviato a fine agosto. "Sono soddisfatto – Giannini ripercorre il lavoro svolto in questi mesi – perché ogni settimana ho potuto toccare con mano la crescita della squadra, magari una volta ci sono stati progressi maggiori però questo processo non si è mai fermato avendo messo ogni volta uno o più mattoncini. Il tempo ci dirà se tutto ciò sarà sufficiente". Il pensiero corre inevitabilmente a lunedì 20 quando Banca Macerata Fisiomed disputerà la prima partita in A2, l’appuntamento è a Catania. "In due occasioni – dice Giannini – ho visto i siciliani all’opera. Possono contare su elementi che conoscono la categoria, si tratta di una formazione nuova come la nostra". Il tecnico si sofferma sul campionato che sta per accendere i motori. "Sarà – conclude – molto equilibrato, l’importante sarà partire con il piede giusto".