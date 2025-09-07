A2 volley maschile. Novello: "Squadra interessante. A Macerata l’ambiente è ideale»

"Macerata si è sempre distinta per come lavora, è una società molto seria, ho amici che hanno giocato qui e mi hanno descritto il club come una bella realtà dove si sta bene". Marco Novello, opposto di Banca Macerata Fisiomed, spiega cosa l’ha convinto ad accettare il corteggiamento della società maceratese per il prossimo campionato di A2 di volley maschile. Il giocatore lo scorso anno si è fatto apprezzare a Cantù (A2) dove ha disputato 93 set in 26 partite firmando 482 punti: statistiche che gli sono valse il quarto posto assoluto nella classifica dei punti totali della stagione passata. "E poi – aggiunge – a me la squadra maceratese sembra molto interessante".

Macerata si è assicurata un giocatore classe 2002 che sotto rete sa farsi rispettare. "Mi contraddistinguo in attacco e in battuta dove esprimo al meglio le mie qualità".

Anni fa la sua strada si è incrociata con quella di Macerata nella finale playoff di A3 contro Mantova, i suoi colpi erano temuti e i tifosi hanno cercato di distrarlo in battuta e negli altri momenti della gara. "Non mi ricordo di questo aspetto, quando gioco – spiega il giocatore – non penso a cosa succede sugli spalti, non mi dà fastidio cosa dicono. È stata comunque una esperienza formativa, l’anno precedente invece con Prata avevo centrato la promozione". Il giocatore è da alcuni giorni a Macerata. "Mi trovo bene, c’è grossa disponibilità da parte di tutti con il club che non ci fa mancare nulla. La città? L’ho vissuta solo per una settimana e mi è piaciuto il centro storico, è stata poi bella e coinvolgente la presentazione con tanta gente in piazza in occasione della festa del patrono". Sono giorni di lavoro perché c’è da prepararsi per il campionato di A2 che si preannuncia combattuto e per centrare gli obiettivi, anche personali. "Mi impegno a migliorare sulpiano tecnico". La pallavolo gli ha regalato diverse soddisfazioni. "Indimenticabile la vittoria con Prata della Coppa Italia".