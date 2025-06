Academy Volley Lube Under15 conquista il bronzo alle finali nazionali

Altra gioia per l’Academy Volley Lube alle finali nazionali dei campionati giovanili. A Fondi e Gaeta l’Under15 biancorossa si è issata sul gradino più basso del podio, terzo miglior team di tutta la penisola. Un bel risultato che, per la categoria, segue l’oro nel 2022, il 5° posto nel 2023 e l’argento nel 2024. Inoltre a rendere ancora più dolce il podio è arrivato il premio come miglior palleggiatore d’Italia a Matteo Talevi. Da elogiare pure Thomas Primerano in evidenza per la capacità realizzativa, Tommaso Bucciarelli e il libero classe 2013 Giuseppe Meuli (2-3 anni sotto età). Dopo lo scivolone nella dura sfida contro i pari età dell’Allianz Diavoli Rosa Brugherio, la formazione allenata da Federico Belardinelli e Donato Di Ruvo ha avuto la forza mentale e la brillantezza atletica di rialzarsi subito superando la Kioene Padova nella finalina con il massimo scarto (25-13, 25-22, 25-20).

"Siamo venuti nel Lazio con l’obiettivo per nulla scontato di salire sul podio – ha affermato Belardinelli – e ci siamo riusciti con il giusto atteggiamento e proponendo una buona pallavolo. Siamo felici per la medaglia di bronzo, ma anche per il meritatissimo premio come miglior palleggiatore a Talevi, bravo a innescare una squadra che ha sempre lottato con grinta superando le tante difficoltà che si presentano nelle finali nazionali. Anche se abbiamo sprecato due chance in semifinale non possiamo rimproverarci nulla perché affrontavamo una rivale come Brugherio, che si è confermata ostica sul piano fisico. I nostri ragazzi si sono rialzati da grande squadra nella sfida per il podio e quindi possiamo ritenerci soddisfatti".

Questo bronzo si aggiunge all’oro vinto la settimana prima dall’Under14, mentre non è andata altrettanto bene per l’Under20. A Bologna per la 32ª Del Monte Junior League "Trofeo Massimo Serenelli" i giovani della Lube hanno chiuso all’ottavo posto.

Questo l’organico dell’Under15 dell’Academy: Federico Borioni (in prestito da Tolentino), Matteo Brici, Tommaso Bucciarelli, Elia Capozucca, Andrea Giannini, Vittorio Macellari, Giuseppe Meuli, Nicolò Orazi, Samuele Pedinotti (prestito da Montesi Pesaro-Virtus Volley Fano), Luka Stankovic, Riccardo Perrotta, Thomas Primerano, Matteo Talevi, Riccardo Tartabini. Staff: Federico Belardinelli e Donato Di Ruvo; team manager Paola Recchi; dirigente Andrea Talevi; preparatore Andrea Angeletti; fisioterapista Tommaso Pagnanelli.