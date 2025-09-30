Accoglienza trionfale per i campioni del mondo a Fiumicino. Anzani: "Oggi tutti sul carro...». Manfredi: "Abbiamo fatto innamorare l’Italia»

Tutti giù dal carro, non solo dall’aereo. Il tempo di prendersi gli applausi della folla festante che li ha accolti a Fiumicino ieri sera, provenienti dalle Filippine sul volo Emirates via Dubai, e per gli azzurri campioni del mondo del volley è già ora di mettere le cose in chiaro. Come fa Simone Anzani, uno di quelli che la vittoria-bis ha ripagato delle sofferenze, vedi un doppio stop per problemi cardiaci.

"Oggi sono tutti sul carro, è bello far ricredere chi ci ha massacrato dopo il girone", ha detto Anzani al microfono di Sky Sport: "La qualità c‘è sempre stata, il giudizio in Italia è sempre sul momento e non sul percorso".

Oggi Anzani è vice capitano, il capitano è Simone Giannelli al quale il centinaio di tifosi che ha atteso gli azzurri al Terminal 3 ha urlato "Alzala Capitano!", vedendolo con la Coppa del Mondo in mano. Giannelli si era emozionato dopo la vittoria nel salutare Daniele Lavia, presente negli studi Rai: lacrime per entrambi, il capitano ha portato la maglia dello schiacciatore infortunato sul podio: "Abbiamo realizzato una doppietta pazzesca ed abbiamo scritto, assieme alle ragazze, una pagina di storia dello sport italiano", ha detto Giannelli.

Il più contento di tutti forse è il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, che si gode il risultato delle proprie scelte: "Il segreto lo conosciamo tutti: lavorare, lavorare, lavorare. Velasco e De Giorgi? Ce li abbiamo noi ed è già tanto. Sono importantissimi, ma come ho sempre detto è il sistema che funziona. Sono due gruppi eccezionali, hanno qualcosa dentro oltre ad essere atleti eccezionali. L’immagine è quella di ragazze e ragazzi sorridenti che hanno fatto innamorare l’Italia per il modo di esprimersi, il modo di giocare e il modo di essere. Per noi è importante questo: portare fuori la consapevolezza che la pallavolo è lo sport di tutti. Niente succede per caso".

