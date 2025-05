Adis Lagumdzija eletto nuovamente MVP: guida la Lube alla finale playoff

Adis Lagumdzija l’ha fatto ancora! L’opposto è stato ri-votato quale Credem Banca Mvp delle semifinali playoff. Si era già aggiudicato il premio per i quarti di finale, grazie ai suoi punti nella serie che ha visto la Lube eliminare l’Allianz Milano in rimonta, quindi il nazionale turco si è confermato uno dei protagonisti della rimonta ancora più eclatante contro la Sir Susa Vim Perugia. In svantaggio per 2-0 nella serie, Civitanova ha saputo ribaltare la situazione guadagnandosi l’accesso alla settima finale dal 2017, tornandovi dopo due anni.

Per la cronaca, nelle cinque partite contro i campioni d’Italia, il classe 1999 ha raccolto 68 punti totali, di cui 12 ace e 6 muri, impreziositi dal titolo di Mvp al termine dell’infinita gara3 in cui ha segnato appena 11 punti col 30% ma tutti gli ultimi 3 punti (due muri su Plotnytskyi) dell’impresa.

Nel corso della serie Lagumdzija ha anche tagliato il traguardo dei 2.500 punti in Italia. Va detto che nella rimonta del gruppo di Medei decisivi sono stati pure Nikolov, spaziale in gara4 e il fenomenale Bottolo di gara5. Oggi nell’immediato pre-partita, l’opposto sarà premiato da Benedetta Gentili, direttrice della filiale Credem Banca di Civitanova.

Andrea Scoppa