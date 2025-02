Al PalaPanini il big match alle 18. La Lube insegue altre certezze. Il Modena vuole garantirsi i playoff

Seconda trasferta consecutiva e sempre in Emilia per la Lube. Dopo il gran 0-3 di domenica a Piacenza, i biancorossi oggi giocano al PalaPanini, la casa della Valsa Group e il tempio della pallavolo italiana. Il secondo super classico della stagione va in scena finalmente nell’orario canonico delle 18 (diretta anche su Dazn) e sarà confronto numero 111, top in SuperLega con appena un incrocio in più rispetto a quelli tra Modena e Padova.

La squadra di coach Medei appare favorita perché è reduce da quattro successi di fila ed è terza in classifica con 39 punti, ben 20 in più rispetto ai padroni di casa, ottavi. Non solo, Civitanova da settimane ha trovato equilibri di gioco, in battuta è insidiosissima e in generale sbaglia poco, è leader del torneo per muri/set, ha tante alternative che possono contribuire dalla panchina, possiede un vero spirito di squadra, diverte e si diverte. Non a caso è il team più in forma in assoluto, quello che tutti vorrebbero evitare in questo momento (se consideriamo anche la Coppa Italia e la Challenge Cup si è arrivati a nove successi di fila).

Squadra vincente non si cambia e presumibilmente Medei andrà col sestetto che tanto bene sta facendo in questo 2025 anche se ciò significa relegare Nikolov in panchina. Gara speciale per Boninfante, l’anno scorso impiegato solo una volta titolare dagli emiliani e poi lasciato andare...rischia di essere un rimpianto enorme. La Valsa risulta seconda per ace/set e addirittura è la migliore di come percentuale di precisione offensiva col 52%. Tuttavia Modena, tempo fa definita sarcasticamente dal direttore generale Cormio "la Lube2", sta deludendo e non ha mai trovato la continuità sperata, quantomeno nei risultati. Battuta 3-0 all’andata giocando molto male, nel girone di ritorno ha raggranellato appena una vittoria su 7 turni e in assoluto non ha mai messo a tappeto una big.

Una ulteriore spinta oggi per De Cecco, Anzani, Stankovic e Massari, tutti ex come pure il tecnico, il settempedano Alberto Giuliani. A ciò si aggiunge la necessità di proteggere l’ottava posizione che i gialloblù occupano, in quanto ultima a garantire la partecipazione ai playoff, da quelle parti una sorta di obiettivo minimo.

Le probabili formazioni

Valsa Group Modena: palleggiatore De Cecco; opposto Buchegger; schiacciatori Davyskiba e Rinaldi; centrali Anzani e Sanguinetti; libero Federici. A disposizione Meijs, Massari, Ikhbayri, Gutierrez, Stankovic, Mati, Gollini. All. Giuliani.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Loeppky; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Nikolov, Gargiulo, Tenorio, Bisotto. All. Medei.