Al palapanini. Più di cento tifosi tiferanno biancorosso

Modena sarà spinta dal calore del palazzetto che in media accoglie più pubblico e domani si dovrebbero superare le 4mila presenze. Anche la Lube però avrà un bel tifo perché sono attesi oltre 100 sostenitori. Del resto la partita è sempre affascinante e quest’anno è resa ancor più pepata da un maggior numero di ex, oltre a Bruno, Zaytsev, Anzani e ancor più Stankovic, si sono aggiunti Lagumdzija e soprattutto Juantorena. I precedenti vedono i biancorossi avanti con 61 vittorie contro i 45 successi dei modenesi, frutto dei 226 set vinti dai vice campioni d’Italia contro i 191 andati agli emiliani. Le due squadre si sono incrociate per la prima volta il 14 ottobre 1993: a Macerata si giocavano i sedicesimi di Coppa Italia e Modena si impose in tre set contro una Lube ancora in A2. Tre anni dopo il primo successo sui gialloblù nella massima serie, per 3-2. La scorsa stagione tre gare (tra regular season e semifinale di Supercoppa) con due affermazioni per la Lube, tutti i duelli sono curiosamente terminate 3-0.

an. sc.