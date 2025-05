Alessandra Colzi debutta in A1 con Il Bisonte Firenze

Anche una fiorentina al centro. Dopo la conferma di Nausica Acciarri e i nuovi arrivi della serba Maleševic e della turca Kaçmaz Il Bisonte annuncia l’ingaggio di Alessandra Colzi: un’altra giocatrice che va a completare il reparto delle centrali. Nata a Firenze ma residente a Lastra a Signa, 28 anni compiuti il 1° maggio, Colzi è al debutto in A1 ma ha alle spalle una lunga esperienza, a partire dal Volley Le Signe, dove ha iniziato, per proseguire alla Savino Del Bene in under 18, serie D e C maturando anche qualche presenza in A2; nel 2014 passa al San Michele, in B1, dove rimane tre anni; nel frattempo si dedica anche al beach volley laureandosi campionessa italiana under 19 e under 21. Le sue tappe più recenti: Castelfranco, sempre in B1, fino al 2020 quando si accasa con Vallefoglia in A2, con cui ottiene la promozione in A1. Infine di nuovo in A2 a Ravenna (con Chiavegatti vicecoach) e Mondovì, per chiudere col suo ritorno a Castelfranco in B1 dove centra un’altra promozione (in A2) e la Coppa Italia. Ora, dopo tanta gavetta, finalmente il gran salto a Firenze dove come coach ritroverà Chiavegatti.

"Non ho mai avuto il pensiero fisso di dover giocare in A1 – confessa - ma la proposta de Il Bisonte, perdipiù vicino a casa, mi rende sorpresa e felice. Per me è come un sogno: inizio ad avere una certa età e certi treni passano poche volte e vanno presi al volo". Sul suo futuro in biancoceleste aggiunge: "Mi auguro di poter crescere e di adattarmi velocemente al nuovo gioco: la maggiore velocità di palla sarà la sfida più difficile da affrontare al primo impatto ma cercherò di sfruttare tutti gli allenamenti per imparare. Sarà sicuramente un’esperienza molto motivante in una società che, da quello che so, cerca sempre di fare star bene le proprie atlete. A livello di squadra, invece, spero che si crei una bella amalgama e che ci possiamo togliere qualche soddisfazione. Con coach Chiavegatti ho già parlato e il fatto di conoscerlo già mi rende più tranquilla perché so come lavora e sono contenta di ritrovarlo".

Franco Morabito