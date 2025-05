Alessandro Michieletto analizza la sfida tricolore contro Civitanova

Alessandro Michieletto, la stella trentina, ha parlato della serie tricolore intervenendo nella puntata di "After Hours la SuperLega di notte". "In gara3 abbiamo giocato bene ma i playoff sono così – ha spiegato – c’è una partita in cui fatichi tantissimo, come gara2 dove non ci è riuscito niente, ma devi resettare perché, dopo due o tre giorni c’è un’altra partita e ricomincia tutto da capo. Poi quando ci sono di fronte squadre forti, come in finale, l’avversario riesce a far emergere i tuoi difetti ed è difficile essere perfetti. Civitanova conosce i nostri punti deboli e i nostri punti di forza, mercoledì ci affronteremo per la quarta volta in questa serie, ormai ci conosciamo a memoria. Nessuna delle due sarà perfetta, vincerà chi avrà più pazienza e, come diceva coach Soli, chi riuscirà a sopportare meglio i momenti forti dell’altra squadra. È tutto l’anno che Civitanova, soprattutto in casa, mette in grossa difficoltà gli avversari – ha proseguito – in battuta è una squadra tosta da affrontare. È chiaro che quando, in partite così importanti, hai un buon approccio e vinci il primo set, dopo si scalda anche tutto l’ambiente. Il palazzetto di casa aiuta, ma credo sia più un aspetto mentale, quando sei in casa rischi di più la giocata, ti viene, ti carichi, poi giochi più tranquillo. In gara2 siamo andati subito sotto 3-0 nel primo set e sono cose che mentalmente ti affossano. Quando vai in crisi all’inizio, uscirne contro una squadra forte come la Lube non è semplice".

Andrea Scoppa