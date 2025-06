Alessandro Talevi si unisce alla Banca Macerata Fisiomed: un rinforzo locale per la squadra

Lo schiacciatore Alessandro Talevi è destinato a indossare la maglia della Banca Macerata Fisiomed. Si tratta di un giocatore del 2006 alto 196 cm che nella passata stagione è stato in B con la Fenice Roma dopo l’esperienza nel Volley Potentino e nel vivaio della Lube. È un altro passo verso una squadra che vuole mettere sempre più radici nel territorio e anche in questa ottica si devono inquadrare gli arrivi dei centrali Ionut Ambrose (ex Aversa e vivaio Lube) e Tommaso Fabi (ex Campobasso), del giovane libero Diego Dulcini, un 2007 di scuola Lube; dell’opposto Davide Diaferia che ha giocato nel Campobasso. Accanto a questi giocatori ci saranno l’opposto Marco Novello (ex Cantù), il palleggiatore Matteo Pedron (ex Padova), gli schiacciatori bulgari Denis Karyagin e Rusi Zhelev, il giovane schiacciatore Nicolò Garello di scuola Modena. Della passata stagione sono rimasti il libero Simone Gabbanelli e il centrale Bara Fall, sono al momento le uniche ufficializzazioni del club oltre all’annuncio del nuovo coach. La squadra è stata affidata a Romano Giannini, un tecnico di Porto Potenza ed ecco un altro legame con il territorio.

Nel frattempo Belluno ha ufficializzato l’arrivo del palleggiatore Sebastiano Marsili, negli ultimi due anni a Macerata, dove ha contribuito alla vittoria dell’A3 e a mantenere l’A2.

Lorenzo Monachesi