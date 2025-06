Alessia Mazzon debutta in A1 con la CBF Balducci: una nuova sfida nel volley

Dopo una carriera sempre ai vertici di rendimento in A2 per la centrale Alessia Mazzon è l’ora del debutto nella massima serie di volley che avverrà con la maglia della CBF Balducci, è lei la quarta conferma della società dopo quelle della palleggiatrice Asia Bonelli, del libero Giulia Bresciani e dell’opposta Clara Decortes. È stato prolungato l’accordo con Mazzon, classe 1998 per 184 cm di altezza, che garantirà la consueta potenza e carica. Per lei sarà la terza stagione di fila in arancionero, nell’ultima è stata protagonista della promozione in A1. Il primo anno nel massimo campionato sarà una nuova tappa della sua carriera, arricchendo la già importante esperienza accumulata a Trento, San Giovanni in Marignano e Mondovì, oltre all’avventura di tre stagioni fa in Francia.

"Sono molto felice – dice Mazzon – di restare a Macerata e di poter vivere la prima esperienza in A1 con questa maglia dopo la promozione conquistata in una stagione fantastica e indimenticabile. Per me poter affrontare il massimo campionato in arancionero è una bellissima opportunità". La giocatrice ha scelto di disputare la massima serie in un posto che conosce bene. "Qui – spiega – c’è l’ambiente ideale e ci sono le persone giuste per lavorare al meglio e in serenità".

Si profila una stagione difficile dato l’elevato valore del torneo. "Siamo consapevoli che ci attenderà un anno difficile e di altissimo livello, ma credo che stia nascendo una squadra di carattere e ben strutturata, che lotterà fino in fondo per gli obiettivi prefissati. Sarà fondamentale il supporto del pubblico, i tifosi sono stati caldi e vicini nel corso della stagione appena conclusa con la promozione e sono certa che troveremo di nuovo tutti al palasport al nostro fianco".