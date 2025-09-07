Alessia Orro: “Siamo fenomenali. Orgogliosa di queste ragazze”. La palleggiatrice azzurra miglior giocatrice dei Mondiali

"Siamo campionesse del mondo!". Una vittoria esclamativa. Alessia Orro apre il sorriso davanti ai microfoni Rai. Gioia pura: "Eravamo stanche, un po' disconnesse. Chiudiamo in bellezza questa estate, non poteva finire meglio. Non ho ancora realizzato, come quando abbiamo vinto le Olimpiadi. Sono tanto orgogliosa di queste ragazze. Nonostante le difficoltà abbiamo vinto. Siamo fenomenali".

Alessia Orro con JKulio Velasco

La palleggiatrice azzurra è stata eletta miglior giocatrice dei mondiali di pallavolo. Originaria di Oristano, 27 anni, neo campionessa iridata, ha vinto il titolo di MVP del torneo che si è concluso in Thailandia con la vittoria in finale dell'Italia contro la Turchia (3-2). Miglior centrale la capitana azzurra Anna Danesi in tandem con Eda Erdem, miglior libero l'altra italiana Monica De Gennaro. Miglior opposto la turca Melissa Vargas che nella finale persa con le azzurre ha chiuso con 28 punti.

Quella di Alessia Orro, oggi al Fenerbahçe proprio in Turchia, è una storia di talento, passione e determinazione. Nata il 18 luglio 1998 a Narbolia, provincia di Oristano, figlia di una mamma allenatrice e di un papà appassionato di endurance a cavallo. Primi passi nella pallavolo con il club locale Ariete, inizialmente come centrale e opposta in Serie C. Nel 2013 arriva la chiamata del Club Italia, il progetto federale che raduna i migliori talenti giovanili del Paese. Qui i tecnici la trasformano in palleggiatrice: mostra visione di gioco, precisione e lucidità. I campionati successivi li gioca in Serie B1, Serie A2 e, dalla stagione 2015-16 in Serie A1

Nel 2017 Orro si trasferisce all’UYBA di Busto Arsizio. Con le farfalle vince la CEV Cup 2018-19. La sua crescita è costante: lavora su rapidità, varietà di gioco e capacità di leggere le difese avversarie. Nel 2020 passa alla Pro Victoria Monza (poi Vero Volley Milano), con cui conquista un’altra CEV Cup nella stagione 2020-21 (MVP della finale). Da quest’anno la nuova avventura all’estero con il Fenerbahçe in Turchia.

Anche in Nazionale quella di Orro è stata una scalata verso il successo. Oro al Mondiale Under-18 nel 2013 e bronzo al Mondiale Under-20 nel 2015. Con le Azzurre conquista l’argento al World Grand Prix 2017 e il bronzo agli Europei 2019. Il 2021 è l’anno d’oro: l’Italia trionfa agli Europei e Alessia Orro viene premiata miglior palleggiatrice del torneo. Seguono l’oro alla Volleyball Nations League 2022, il bronzo ai Mondiali dello stesso anno e l’oro alla VNL 2024. L’apice arriva a Parigi 2024: Orro è protagonista assoluta del trionfo olimpico. Miglior palleggiatrice dei Giochi, una stella nella storia dello sport italiano.