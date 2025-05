Alex Nikolov celebra la stagione della Lube e il legame con il Levski Sofia

Alex Nikolov protagonista sui social questi giorni. Prima il Levski Sofia, club con cui la Lube dal 2022 ha un accordo di collaborazione, ha pubblicato una foto coi due fratelli Nikolov nel palas bulgaro. Simeon, alzatore di 3 anni più piccolo (2006), ha già svolto uno stage all’Eurosuole Forum ed è fresco di titolo nei college Usa con Long Beach, da Mvp oltretutto. Poi lo schiacciatore biancorosso ha scritto un post per raccontare la bella stagione della Lube: "Ogni gara è stata una battaglia, ogni allenamento una sfida, ma insieme abbiamo sempre trovato la forza di andare oltre, di superare i limiti che pensavamo insuperabili. Oggi, più che mai, sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Non è solo il risultato finale che conta, ma ciò che abbiamo costruito insieme: la fiducia, la passione, la voglia di non arrendersi mai. Grazie a chi ci ha sostenuto con il cuore: compagni, allenatori, staff, tifosi, famiglia e la mia compagna, che è la mia forza nei momenti più difficili. A chi ci lascia, sappiate che non sarete mai lontani, perché ciò che abbiamo vissuto resterà per sempre dentro ognuno di noi". A proposito di Lube, il centrale Bieniek, qui nel 2019-2020, è stato inserito nel sestetto top della Champions che domenica ha visto Perugia battere lo Zawiercie.

an. sc.