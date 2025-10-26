All’assalto di Ravenna: "Macerata, fatti valere"

"Prima di tutto pensiamo a noi, a vedere le nostre cose e a farle bene poi penseremo al Ravenna, ad adattarci a loro e a lavorare sui punti deboli dei romagnoli". Italo Vullo, direttore generale del Banca Macerata Fisiomed, parla della gara di oggi, si giocherà alle 18 a Macerata la seconda giornata dell’A2 di volley maschile. Di fronte ci sranno due formazioni che sono partite con il piede giusto in campo e che hanno le qualità per disputare un torneo da protagoniste. "È difficile – spiega il dg Vullo – parlare in questo momento delle caratteristiche del Ravenna così come quelle di qualsiasi altra squadra, ci vorrà infatti un mese e mezzo perché ognuna sviluppi il proprio gioco". Dall’altra parte della rete ci sarà una formazione partita con obiettivi ambiziosi. "Sulla carta – spiega il direttore generale dei maceratesi – si tratta di una squadra omogenea, magari non ha un punto di riferimento nell’opposto come lo scorso anno quando aveva Guzzo il cui posto è stato preso da Dimitrov che in A3 si è fatto valere. Poi hanno l’ex Valchinov e un giovane interessante come Zlatanov che ha fatto parte della nazionale under 19 e under 21. Ritengo che gli aspetti fondamentali siano sempre battuta e ricezione e noi dovremo battere bene". A Catania i maceratesi hanno fatto bene in questo fondamentale. "Lo abbiamo fatto bene, ma a corrente alternata. Dobbiamo essere più continui ed è uno degli aspetti su cui insistiamo". È la prima gara casalinga e ci vorrebbe un bel colpo d’occhio al Banca Macerata Forum. "L’augurio è che possa venire tanta gente – dice Vullo – perché i ragazzi hanno bisogno di un supporto, di un aiuto e spero che la vittoria e la bella prova di Catania possano incentivare la presenza di spettatori sugli spalti".

Si profila una gara tra squadre determinate e di personalità, entrambe hanno infatti vinto all’esordio al tie break: i maceratesi a Catania e i romagnoli contro Porto Viro che aveva vinto i primi due set. Macerata, allenata da Romano Giannini si schiera con Pedron in regia, Novello opposto; i bulgari Zhelev e Karyagin alla mano; Ambrose e l’italo senegalese Fall al centro; Gabbanelli libero. La Consar risponde con Russo alzatore, Dimitrov opposto; Bartolucci e Canella centrali; Zlatanov e Valchinov schiacciatori; Goi libero.