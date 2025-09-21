Alle 9.30 gli ottavi dei mondiali. Italia, un conto in sospeso con De Cecco e l’Argentina

È l’avversaria più rognosa che potesse capitare a questo punto del cammino, oltre che la responsabile di una ferita: ai Giochi di Tokyo l’Argentina ci buttò fuori ai quarti. Oggi l’Italia chiede strada ai sudamericani negli ottavi mondiali (ore 9.30 italiane, Rai 2, Dazn, Vbtv), sulla carta gli azzurri sono favoriti ma quando di fronte c’è un diavolo come De Cecco non si può mai sapere. L’alzatore argentino è l’unico giocatore nella storia ad aver disputato sei mondiali, diciamo che la forma atletica non è quella dei giorni migliori, ma le mani sono ancora incredibili (vedere video che gira in questi giorni, alzata a una mano per l’opposto fatta camminando sotto rete). L’Italia dovrà farlo muovere puntando molto sul servizio, per sperare di indirizzare la partita. Dice il ct degli azzurri Ferdinando De Giorgi: "Gli argentini li conosciamo bene, sanno giocare faccia a faccia, hanno tecnica e un gran temperamento. Sappiamo a cosa andiamo incontro. Dovremo essere bravi a forzare il servizio per tenere De Cecco lontano da rete. La bravura degli avversari non si può cancellare, ma limitarla si". Chi vince trova la vincente di Belgio-Finlandia che giocano alle 14, già nei quarti Polonia-Turchia.

d. r.