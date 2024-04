All’Eurosuole Forum. Domani e domenica biglietti a 5 euro

Prima di Civitanova-Modena di giovedì avevamo riportato, tra le righe, del disappunto di qualche appassionato per la scelta della Lube di tenere i prezzi dei biglietti al costo "top", insomma invariati come era avvenuto per i big match di regular season e per le sfide dei playoff veri contro Monza. Dopo le 1.400 presenze circa (probabilmente di meno perché diversi abbonati non si sono presentati all’Eurosuole Forum), stavolta la società ha preso una decisione opposta, bella e accolta con molto favore dagli appassionati. Sia domani alle 20.30 contro Verona che domenica pomeriggio contro Cisterna, si potrà assistere alle due partite casalinghe dei Playoff 5° Posto al prezzo simbolico di 5 euro. Un biglietto unico, dal costo bassissimo e valido per qualunque settore del palazzetto.

L’auspicio è che la formazione di coach Blengini dia una prestazione ben diversa rispetto a quella di Padova, domenica in Veneto è maturato un tonfo 3-0 che ha spinto il tecnico a definirla la peggior prova dell’anno. Mentre Padova ha schierato diverse seconde linee, giustamente visto che queste sfide non prendono mentalmente i titolari (assente l’ex Garcia per un affaticamento), Blengini è andato con il sestetto base tranne Bottolo e la Lube è stata suonata. Tranne Yant, subentrato, male tutti, con Nikolov da 6/21, Bottolo 7/23 e pure Chinenyeze da 2/8. Dopo due giornate il girone vede Piacenza unica formazione ad avere sempre vinto, domenica 3-2 su Verona che verrà domani a Civitanova. Intanto Monza ha riaperto la serie contro Trento vincendo 2-3 sulle Dolomiti (finalmente Eccheli è andato con 3 schiacciatori e tolto l’opposto Szwarc che era in calo già nei quarti contro la Lube) e Perugia ha tenuto il fattore campo col 3-1 in rimonta su Milano. Entrambe le gara4 di semifinale Scudetto si giocheranno giovedì e Rai Sport trasmetterà di nuovo la partita Allianz-Sir.

Andrea Scoppa