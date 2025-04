Allianz Milano sfida Cisterna di Latina per un posto in semifinale europea

La semifinale per conquistare un posto in Europa è a un passo. Oggi, alle 19.30 (l’iniziale orario delle 17.30 è stato posticipato per la riprogrammazione di Inter-Roma), l’Allianz Milano sfida Cisterna di Latina per l’ultima partita del girone dei playoff 5° posto. Se Milano vincesse 3-0 e Modena o Verona perdessero, i lombardi potrebbero finire tra le prime due (passano le prime quattro) e disputare la semifinale in casa. Non si possono fare troppi conti senza pensare agli avversari che possono arrivare anche terzi. Sarà necessario dare uno sguardo alle altre partite per avere la griglia completa.

"Questa per noi – spiega il centrale Jordan Schnitzer – può essere la partita più importante della stagione. Contro Cisterna ci giochiamo il passaggio in semifinale. È una squadra che mette in campo un’ottima pallavolo e dovremo affrontare la sfida come i due match contro Padova e Grottazzolina. Noi faremo il nostro meglio, spero che anche i nostri tifosi possano darci una mano". Vista la posta in palio, coach Piazza schiererà la miglior formazione possibile. Se l’Allianz non si qualificasse tra le prime due, quella di oggi sarebbe l’ultima partita stagionale in casa e l’ultimo match in maglia meneghina per capitan Piano e Matey Kaziyski.