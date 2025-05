Allianz Milano sfida Valsa Group Modena per un posto in Europa nella Cev Challenge Cup

L’ultimo ostacolo dell’Allianz Milano è la Valsa Group Modena. Sabato, alle 17.30, andrà in scena un match che può mettere in palio un posto in Europa, ovvero la Cev Challenge Cup, trofeo vinto dai meneghini nel 2021. Lo scorso weekend, la formazione di Roberto Piazza ha tirato fuori le ultime energie e ha battuto al tie break, in semifinale dei playoff quinto posto, Verona Volley. In una stagione tra alti e bassi con poca continuità di risultati e tanti obiettivi mancati, su tutti le Final Four della Del Monte Coppa Italia ma anche le semifinali dei playoff scudetto, rimane solo quest’ultima ancora a cui aggrapparsi. Poi, ci sarà il tempo per le riflessioni del caso e per svelare come sarà composta la Milano del domani. Di certo, non ci saranno il capitano Matteo Piano, che ha detto addio al volley e Matey Kaziyski che invece, nonostante i 40 anni, non appenderà ancora le ginocchiere al chiodo e continuerà a giocare con la casacca di Padova. E proprio il bulgaro è stato MVP e trascinatore nella partita contro gli scaligeri in cui ha superato pure quota 6.300 punti in carriera: "Ora siamo positivi anche per la finale. Eravamo partiti non benissimo, poi siamo cresciuti e non possiamo che essere fiduciosi". La squadra ripartirà, oltre che dai confermati Damiano Catania e Ferre Reggers, dalla regia di Fernando Kreling Cachopa e dalle schiacciate di Francesco Recine, figlio d’arte e al rientro in Italia, con l’obiettivo di riconquistare la maglia azzurra, dopo una stagione in Giappone. In ogni caso, la testa va alla sfida in programma al PalaPanini. Gli emiliani, come l’Allianz, sono stati protagonisti di una annata sottotono, in cui però si sono visti miglioramenti soprattutto in questa ultima fase, con la crescita di alcuni giocatori come il centrale Pardo Mati e nonostante l’assenza di Tommaso Rinaldi, fermato da problemi alla spalla. "Adesso – ha spiegato coach Piazza – arriva Modena, con cui abbiamo giocato tre volte, ma sono state tre partite molto diverse. Voglio preparare bene questa sfida per giocare una grande partita. Io non preparo mai le partite solo per vincerle, ma per fare delle grandi prestazioni". Centrare l’Europa cambierebbe la percezione e il valore dell’annata sportiva e aprirebbe anche magari qualche scenario diversi in termini di mercato. Dopo il match contro Modena, solo la prima squadra si fermerà e gli occhi andranno a una delle formazioni giovanili del club, l’Allianz Diavoli Rosa U17. La squadra, infatti, il 22 e 25 maggio si giocherà le finali nazionali dopo essersi laureata campionessa regionale al termine di una serrata vittoria (in cinque set) nel derby contro Vero Volley. "Si apre l’ultimo, entusiasmante capitolo della nostra stagione – ha detto coach Moreno Traviglia –. Abbiamo due settimane per prepararci al meglio alle sfide che ci attendono e non vedo l’ora di scoprire dove ci porterà questo incredibile percorso".