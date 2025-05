Allianz Milano trionfa contro Valsa Group Modena e conquista la Cev Challenge

Al Palapanini di Modena, tempio del volley, non solo si è conclusa la stagione dell’Allianz Milano ma dell’intera Superlega 2024/2025. Con lo scudetto, già assegnato (a Trento), i playoff terzo posto già decisi (posto in Champions di Perugia), mancava solo la finale dei playoff quinto posto. Finale che ha visto il successo dell’Allianz Milano, in rimonta per 3 set a 1 contro la Valsa Group e che vale un posto in Cev Challenge e quindi in Europa. La partita è stata un remake della Finale 5° Posto 2020/21, vinta all’epoca dagli emiliani per 3-1 all’Allianz Cloud. L’incontro si è arricchito anche di un altro fattore: è stato l’ultimo del capitano Matteo Piano. Per ironia della sorte, nemmeno a farlo di proposito, il numero 11 ha disputato il suo ultimo atto, da giocatore, in regular season, contro i gialli e la sua ultima in assoluto proprio davanti al pubblico della sua ex squadra, con cui ha vinto Campionato, Supercoppa e Coppa Italia. Sui social, Piano a tal proposito, poco prima di scendere in campo, ha scritto: "Questa è veramente l’ultima, in un posto del cuore, con un po’ di batticuore ma allo stesso tempo con il sorriso, chiudo un cerchio forse in un posto in cui andava chiuso".

L’approccio di Milano al match non è dei migliori: i lombardi patiscono il turno di battuta di Pardo Mato ritrovandosi, nel primo set, sotto per 11 a 3. Piazza è subito costretto a fare dei cambi e richiamare i suoi per ben due volte. Gli ospiti iniziano a lavorare meglio in cambio palla, continuando comunque a soffrire i canarini che chiudono agilmente il primo parziale a proprio vantaggio. La formazione di Piazza, in difficoltà in attacco e non solo, non si disgrega. I lombardi prendono il sopravvento nel secondo, complicando le cose per i padroni di casa che invece sono spesso troppo fallosi. Sull’1 a 1, l’Allianz sfodera solidità e convinzione, soprattutto in ricezione. Gli ospiti scappano sull’8 a 3 grazie anche al solito Reggers e in virtù dei tanti errori della Valsa Group. I canarini, però, rientrano a sorpresa nel match, recuperando tutto lo svantaggio e portandosi sul – 1. Il set racchiude l’immagine di tutta la partita: un continuo up and down, con poca continuità e livello di gioco non altissimo. In ogni caso, lottando con le unghie e con i denti, i meneghini respingono l’assalto avversario e riescono a portarsi sul 2 a 1.

Nel quarto set gli ospiti provano a fuggire, sfruttando l’esperienza di Kaziyski, uno dei tanti all’ultima partita in maglia milanese. Piazza e i suoi salgono sul 20 a 13 e non possono far altro che mantenere il vantaggio e chiudere l’annata con una vittoria. Missione compiuta per il club del Presidente Fusaro che ha anche rischiato di non superare i gironi per il quinto posto e che, dopo quest’anno in Champions, anche il prossimo giocherà un trofeo continentale.

VALSA GROUP MODENA-ALLIANZ MILANO: 1-3 (25-18; 20-25; 19-25; 19-25)