Allianz Milano vola in semifinale playoff dopo vittoria su Cisterna

In un finale di stagione in cui le squadre iniziano a essere stanche e le motivazioni vengono meno, il colpo di scena è servito. L’Allianz Milano in virtù della sconfitta per 3-0 di Verona Volley contro Pallavolo Padova e grazie al successo interno contro Cisterna, per 3-0, chiude il girone dei playoff per il 5° posto da seconda. I meneghini si sono guadagnati la chance di giocare un’altra partita in casa, la semifinale, in programma il 3 maggio contro gli scaligeri. Coach Piazza decide di partire dando spazio a chi ha giocato meno e così schiera Staforini come libero e schiacciatori Otsuka e Gardini. Quest’ultimo, in partenza la prossima stagione, è tra i migliori in campo così come il centrale Schnitzer e Porro, anche lui alle ultime partite in maglia meneghina (giocherà a Piacenza). Il primo set scorre via veloce e senza particolari intoppi. I padroni di casa tengono alta la pressione (con il 60% in attacco), l’attenzione e vanno così sull’1-0. Più incerto l’esito del secondo, giocato punto a punto. Ai vantaggi, faticando più del previsto anche per merito degli avversari, è la formazione di Piazza a imporsi e portarsi sul 2-0. Nel terzo, c’è spazio in campo per il secondo opposto, Tommaso Barotto, giocatore di prospetto che in stagione si è sempre comportato bene. Pur senza Reggers la musica non cambia: Milano vince e vola in semifinale.

ALLIANZ MILANO-CISTERNA DI LATINA: 3-0 (25 – 20; 28 – 26; 25 - 21).

Giuliana Lorenzo