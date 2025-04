Angelo Lorenzetti analizza la sfida della Sir: pressione e battuta al centro

Alla vigilia in casa Sir ha parlato Angelo Lorenzetti. Il coach si è soffermato sul pathos del match, sulla pressione e sulla battuta - la specialità umbra - che è venuta meno specialmente la domenica di Pasqua all’Eurosuole Forum. "C’è l’idea di una bella sfida che i ragazzi vogliono affrontare con aggressività, serietà e anche con un pizzico di libertà che non guasta. Le precedenti gare hanno detto che dentro una serie l’equilibrio si muove. A Civitanova sulla battuta non siamo stati in linea con quelle che sono state le nostre prestazioni di tutta la stagione, sappiamo che la battuta ci ha regalato tante soddisfazioni. Ci sono stati momenti – osserva il tecnico – in cui noi, dopo aver dato tanto, siamo calati e queste fasi sono coincise con i momenti decisivi della partita e questo ha creato il solco. Io sono convinto che la pressione c’è, qualsiasi cosa c’è dentro una sfida non la devi allontanare, ma la devi attraversare. Questa squadra, dopo la Coppa Italia ha vinto molto e ora in una settimana si trova a "maneggiare" due sconfitte: è un compito bello e impegnativo parlare con i ragazzi, non ci stiamo dicendo che va tutto bene, ma ci stiamo dicendo che ogni momento è un qualcosa che ti mette alla prova e prima di considerare la prova devi capire cosa si vuole essere dentro quella prova lì".

